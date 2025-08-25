15ª Semana do Bebê inicia em Votuporanga com programação voltada ao cuidado na primeira infância

15ª Semana do Bebê inicia em Votuporanga com programação voltada ao cuidado na primeira infância - Foto: Reprodução

Programação é criteriosamente pensada e voltada para as crianças e seus familiares, realizada na rede municipal de ensino, de saúde e unidades socioassistenciais.

De 25 a 29 de agosto, a Prefeitura de Votuporanga realiza a 15ª Semana do Bebê, uma iniciativa que reforça a importância do cuidado, do carinho e da atenção na primeira infância, período que começa desde o nascimento até os seis anos de vida.

A ação é promovida em parceria pelas Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social e Desenvolvimento Social e Saúde, envolvendo atividades voltadas às crianças e suas famílias.

Ao longo da semana, serão desenvolvidas palestras, rodas de conversa, oficinas, orientações e atividades educativas, culturais e recreativas, com o objetivo de estimular o desenvolvimento integral das crianças nos primeiros anos de vida.

A Semana do Bebê é um marco no calendário de políticas públicas do município e integra o conjunto de ações voltadas à proteção da infância. “A primeira infância é a base de todo desenvolvimento humano. Por isso, investir nesse período é investir em um futuro mais saudável e com mais oportunidades para nossas crianças”, destacou o prefeito Jorge Seba.

As ações serão desenvolvidas em escolas municipais, unidades de saúde, Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e outros espaços públicos, aproximando as famílias dos serviços oferecidos pela Prefeitura.

Cada secretaria tem um papel essencial neste processo. A Educação reforça o vínculo entre escola e família, valorizando o desenvolvimento pedagógico, cognitivo e socioemocional das crianças. A Saúde intensifica orientações sobre vacinação, alimentação saudável, amamentação e acompanhamento do crescimento. Já a Assistência Social promove rodas de conversa, oficinas e ações de fortalecimento de vínculos, mostrando às famílias que existe uma rede preparada para acolher e orientar.

Para a secretário da Educação, Marcelo Batista, o evento fortalece o trabalho já realizado nas escolas. “É um momento de reforçar junto aos pais e responsáveis a importância do vínculo afetivo e do acompanhamento desde os primeiros anos”, ressaltou.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, ressaltou que a Semana do Bebê é uma iniciativa essencial para valorizar a saúde e o bem-estar das crianças. “A ação ajuda a conscientizar as famílias sobre cuidados que têm impacto direto no desenvolvimento infantil”, disse.

Já a secretária de Assistência Social, Meire Regina de Azevedo, lembrou que o evento valoriza a rede de apoio às famílias. “Nosso objetivo é mostrar que ninguém está sozinho no cuidado com os pequenos, temos uma rede estruturada para acolher e orientar”, afirmou.

A programação completa da 15ª Semana do Bebê pode ser acompanhada https://www.votuporanga.sp.gov.br/15–semana-do-bebe

