Sebrae-SP realiza oficina de marketing com empresários do programa Loja do Futuro em Votuporanga 

Palestra foi ministrada pelo consultor Guilherme Lui, no dia 10, na sede do Escritório Regional.

Uma nova etapa do programa Loja do Futuro, do Escritório Regional do Sebrae-SP, em Votuporanga, foi realizada na última no dia 10 de setembro. Uma oficina de marketing digital, ministrada pelo consultor de marketing do Sebrae-SP, Guilherme Lui, foi idealizada para os empresários do varejo se atualizarem sobre o assunto.

O programa iniciou no dia 6 de junho com a palestra sobre Inteligência Artificial (IA) com Igor Drudi como articulador. Em seguida, foi realizada a Trilha de Gestão e Inovação entre os dias 18 de junho e 11 de julho. Ao todo, 25 empresas estão participando da jornada da Loja do Futuro.

Ainda no início do mês, o programa segue com a capacitação em mídia digitais por meio do Sebraetec. “Essa é uma oportunidade para que os lojistas saibam sobre a importância da adequação da loja física para esse novo momento de varejo, além de chamar a atenção para implementar ferramentas tecnológicas que otimizem a integração dos canais físico e digital”, explicou Evelise Galbe, gestora do programa Loja do Futuro no Escritório Regional em Votuporanga.

De acordo com a gestora, o programa oferece diversos benefícios aos participantes, como acesso a informações e conhecimentos com materiais didáticos, palestras, workshops e consultorias sobre as principais tendências do varejo; networking como oportunidade de conhecer outros empresários do setor e trocar experiências.

O programa ainda destaca o acesso a plataformas e ferramentas digitais para auxiliar na gestão do negócio e financiamento, com possibilidade de acesso a linhas de crédito para investir em inovação e modernização da loja.

O programa Loja do Futuro é fruto de uma parceria do Sebrae-SP, Fecomercio e Sindicato do Comércio de Votuporanga, que visa auxiliar os pequenos empresários do varejo a se adaptarem às novas tecnologias e tendências do mercado, transformando suas lojas em espaços mais modernos, eficientes e atrativos para os clientes.

