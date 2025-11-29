Saev Ambiental inicia Censo Arbóreo em janeiro de 2026 em Votuporanga 

Empresa contratada por R$ 280 mil é de Curitiba/PR; levantamento terá duração estimada entre 12 e 18 meses.

A Saev Ambiental iniciará em janeiro de 2026 a execução do Censo Arbóreo em Votuporanga, que será realizado por uma empresa especializada de Curitiba/PR contratada por meio de licitação. O valor do contrato é de R$ 280 mil, com recursos próprios da Autarquia. O levantamento terá duração estimada entre 12 e 18 meses, permitindo um diagnóstico completo da arborização urbana no município.

Para o superintendente da Saev Ambiental, Luciano Passoni, o projeto representa uma mudança importante na forma como a arborização urbana é planejada na cidade: “Diferentemente da ideia comum de que um censo se limita à contagem de árvores, este estudo envolve uma análise técnica aprofundada, com a elaboração de mapas temáticos que indicam não apenas onde as árvores estão, mas também onde elas não existem, permitindo identificar as regiões que mais necessitam de arborização”, ressaltou.

O diagnóstico contempla a avaliação das condições de cada árvore, como o estado de saúde geral e a presença de fungos, pragas, falhas estruturais, cavidades e outros fatores que possam comprometer sua integridade. Essa etapa, chamada de avaliação fitossanitária, é essencial para compreender a realidade da arborização urbana e planejar intervenções adequadas.

A partir dessa avaliação, será possível identificar árvores que oferecem riscos à população, especialmente em locais de grande circulação, orientando ações como podas específicas e tratamentos fitossanitários. Todo o trabalho resultará em documentação técnica detalhada, incluindo laudos que descrevem as condições de cada exemplar e as medidas recomendadas, documento importante inclusive para processos de licenciamento ambiental.

A chefe do Departamento de Meio Ambiente da Saev Ambiental, Camila Esteves da Silva, destaca a importância técnica do levantamento: “A avaliação fitossanitária nos permite entender exatamente como estão as árvores hoje e direcionar corretamente as ações de manejo. Com esse trabalho, conseguimos planejar a arborização de forma mais eficiente, priorizando áreas que realmente precisam e garantindo mais segurança e qualidade ambiental para a população”, afirmou.