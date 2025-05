Curso grátis de Apicultura, com foco na Produção de Pólen é oferecido pela Prefeitura e parceiros

Serão quatro dias de capacitação; realização é feita em parceria com Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

A cidade recebe mais uma oportunidade de qualificação gratuita com o curso Apicultura – Produção de Pólen, que será realizado no Sindicato Rural de Votuporanga, entre os dias 19 e 22 de maio, através de aulas teóricas e práticas. Voltado para maiores de 18 anos, o curso tem como objetivo capacitar interessados na área apícola, abordando desde aspectos biológicos até técnicas de manejo e beneficiamento do pólen.

Com vagas limitadas, será realizado das 8h às 17h, totalizando carga de 32 horas e as inscrições podem ser feitas virtualmente, até o dia 18 de maio, acessando o link https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/81/curso-de-apicultura—producao-de-polen/

De acordo com o conteúdo programático, neste curso o aluno aprenderá sobre a biologia das abelhas e como elas utilizam o pólen para a alimentação e desenvolvimento; o que é o pólen e sua importância na nutrição das abelhas; como identificar a flora apícola e otimizar a coleta de pólen nas colmeias; técnicas de manejo das colmeias para produção de pólen, incluindo a alimentação das abelhas e controle de doenças; equipamentos e processos de beneficiamento do pólen, garantindo sua qualidade e aproveitamento no mercado. Ideal para quem já atua com apicultura ou quer ingressar nessa atividade promissora, unindo natureza, sustentabilidade e geração de renda.

Inscrições

Para realizar a matrícula, os interessados após se inscreverem via formulário, devem apresentar os seguintes documentos no dia do curso: RG (original) e CPF (original). Lembrando que é necessário traje de macacão de apicultor, bota de borracha, luva de látex e máscara de apicultor para as aulas práticas.

As vagas são limitadas e mais informações estão disponíveis no site da Prefeitura ou com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone (17) 3405-9670.