Paulistão 2026: final em dois jogos ainda é incerta, diz regulamento 

Federação Paulista de Futebol divulga diretrizes para dois formatos diferentes de decisão.
O regulamento do Paulistão 2026 divulgado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) deixa como incerta a final do estadual em dois jogos.
A vontade da entidade é de que a decisão ocorra em jogos de ida e volta, mas para isso seria necessário negociar com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Segundo o novo calendário do futebol brasileiro, que entra em vigor em 2026, os estaduais precisam ter, no máximo, 11 datas. Caso o Paulistão seja decidido em dois jogos, o campeonato ultrapassará o limite em uma partida.
Por conta da indefinição, o regulamento tem as diretrizes para os dois formatos de final. Caso seja em jogo único, o time com melhor campanha geral será o mandante e, em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.
Em caso de dois jogos, o mandante da final também será a equipe com melhor desempenho e o critério de desempate do placar agregado será os pênaltis.
Ainda não há, no entanto, uma data certa para a definição do formato da decisão. O Campeonato Paulista está marcado para acontecer entre 11 de janeiro e oito de março.
Mais do regulamento
A FPF também determinou que os clubes têm até 9 de janeiro para apresentarem os jogadores inscritos para a primeira rodada. A lista A, de profissionais, pode ter até 35 atletas. A lista B, da base, é ilimitada. O complemento das inscrições pode ser feito até 13 de fevereiro.
A competição não tem limites para inscrições de estrangeiros, desde que sete estejam na súmula do jogo, entre titulares e reservas. Quem passar para o mata-mata pode trocar quatro atletas da relação original até o dia 20 de fevereiro.
Outra determinação é que o valor mínimo do ingresso seja de R$ 40.
Vagas em competições nacionais
A FPF manteve os critérios de classificação via Paulistão para as competições nacionais, sendo três vagas para a Série D e cinco para a Copa do Brasil, conforme os artigos 69 e 70 do regulamento.
“Excluídos os Clubes que já tenham vaga assegurada nas Séries A, B, C ou D do Campeonato Brasileiro de 2026, os três melhores classificados, concluída a Competição, terão asseguradas a indicação para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro de 2027, podendo as vagas remanescentes serem preenchidas por clubes do Campeonato Paulista de Futebol Profissional da Primeira Divisão – Paulistão A2 de 2026, conforme ordem de classificação final.”
“Concluída a competição, os cinco melhores Clubes classificados no Campeonato Paulista de Futebol Profissional da Primeira Divisão – Paulistão – 2026, excluídos os Clubes participantes do Campeonato Brasileiro Série A de 2027, terão asseguradas a indicação para a disputa da Copa do Brasil de 2027.”
Formato de disputa
Em adaptação ao novo calendário da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que reduziu os estaduais para 2026, o Paulistão manteve os clássicos estaduais para a próxima edição e adotou um modelo de disputa semelhante ao da Champions League.
Os times se enfrentarão dentro do próprio pote e terão mais cinco rodadas contra os adversários dos outros potes, totalizando oito jogos na primeira fase.
O pote A, formado por Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, enfrenta dois times do B (São Bernardo, Novorizontino, Bragantino e Mirassol), dois times do C (Guarani, Ponte Preta, Velo Clube e Portuguesa), uma equipe do D, que é formado pelas duas equipes do acesso (Primavera e Capivariano) e as duas piores campanhas do ano passado que ficaram na primeira divisão (Noroeste e Botafogo-SP).
As oito melhores equipes avançam para o mata-mata, que terá as eliminatórias em jogos únicos. Os dois piores caem para a Série A-2.
Veja os jogos da primeira fase:
Rodada 1 – 11 de janeiro (domingo)
- Corinthians x Ponte Preta
- Noroeste x Red Bull Bragantino
- Guarani x EC Primavera
- Mirassol x São Paulo
- Portuguesa x Palmeiras
- Santos x Novorizontino
- São Bernardo x Capivariano
- Velo Clube x Botafogo-SP
Rodada 2 – 14 de janeiro (quarta-feira)
- Botafogo-SP x Noroeste
- Capivariano x Portuguesa
- EC Primavera x Mirassol
- Novorizontino x Guarani
- Palmeiras x Santos
- Ponte Preta x Velo Clube
- Red Bull Bragantino x Corinthians
- São Paulo x São Bernardo
Rodada 3 – 18 de janeiro (domingo)
- Capivariano x Ponte Preta
- Corinthians x São Paulo
- EC Primavera x Novorizontino
- Guarani x Santos
- Palmeiras x Mirassol
- Portuguesa x Velo Clube
- Red Bull Bragantino x Botafogo-SP
- São Bernardo x Noroeste
Rodada 4 – 21 de janeiro (quarta-feira)
- Botafogo-SP x Primavera
- Noroeste x Capivariano
- Mirassol x Red Bull Bragantino
- Novorizontino x Palmeiras
- Ponte Preta x São Bernardo
- Santos x Corinthians
- São Paulo x Portuguesa
- Velo Clube x Guarani
Rodada 5 – 25 de janeiro (domingo)
- Capivariano x EC Primavera
- Novorizontino x Botafogo-SP
- Palmeiras x São Paulo
- Ponte Preta x Noroeste
- Portuguesa x Guarani
- Santos x Red Bull Bragantino
- São Bernardo x Mirassol
- Velo Clube x Corinthians
Rodada 6 – 1º de fevereiro (domingo)
- Botafogo-SP x Palmeiras
- Corinthians x Mirassol
- Noroeste x Velo Clube
- EC Primavera x Portuguesa
- Guarani x Ponte Preta
- Novorizontino x Santos
- Red Bull Bragantino x São Bernardo
- São Paulo x Corinthians
Rodada 7 – 8 de fevereiro (domingo)
- Capivariano x Mirassol
- Corinthians x Palmeiras
- Noroeste x Santos
- Guarani x Botafogo-SP
- Novorizontino x São Bernardo
- Portuguesa x EC Primavera
- São Paulo x Ponte Preta
- Velo Clube x Red Bull Bragantino
Rodada 8 – 15 de fevereiro (domingo)
- Botafogo-SP x Capivariano
- EC Primavera x Noroeste
- Mirassol x Portuguesa
- Palmeiras x Guarani
- Ponte Preta x São Paulo
- Red Bull Bragantino x Novorizontino
- Santos x Velo Clube
- São Bernardo x Corinthians
*Com informações do ge