Paulistão 2026: final em dois jogos ainda é incerta, diz regulamento 

Federação Paulista de Futebol divulga diretrizes para dois formatos diferentes de decisão.

O regulamento do Paulistão 2026 divulgado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) deixa como incerta a final do estadual em dois jogos.

A vontade da entidade é de que a decisão ocorra em jogos de ida e volta, mas para isso seria necessário negociar com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Segundo o novo calendário do futebol brasileiro, que entra em vigor em 2026, os estaduais precisam ter, no máximo, 11 datas. Caso o Paulistão seja decidido em dois jogos, o campeonato ultrapassará o limite em uma partida.

Por conta da indefinição, o regulamento tem as diretrizes para os dois formatos de final. Caso seja em jogo único, o time com melhor campanha geral será o mandante e, em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Em caso de dois jogos, o mandante da final também será a equipe com melhor desempenho e o critério de desempate do placar agregado será os pênaltis.

Ainda não há, no entanto, uma data certa para a definição do formato da decisão. O Campeonato Paulista está marcado para acontecer entre 11 de janeiro e oito de março.

Mais do regulamento

A FPF também determinou que os clubes têm até 9 de janeiro para apresentarem os jogadores inscritos para a primeira rodada. A lista A, de profissionais, pode ter até 35 atletas. A lista B, da base, é ilimitada. O complemento das inscrições pode ser feito até 13 de fevereiro.

A competição não tem limites para inscrições de estrangeiros, desde que sete estejam na súmula do jogo, entre titulares e reservas. Quem passar para o mata-mata pode trocar quatro atletas da relação original até o dia 20 de fevereiro.

Outra determinação é que o valor mínimo do ingresso seja de R$ 40.

Vagas em competições nacionais

A FPF manteve os critérios de classificação via Paulistão para as competições nacionais, sendo três vagas para a Série D e cinco para a Copa do Brasil, conforme os artigos 69 e 70 do regulamento.

“Excluídos os Clubes que já tenham vaga assegurada nas Séries A, B, C ou D do Campeonato Brasileiro de 2026, os três melhores classificados, concluída a Competição, terão asseguradas a indicação para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro de 2027, podendo as vagas remanescentes serem preenchidas por clubes do Campeonato Paulista de Futebol Profissional da Primeira Divisão – Paulistão A2 de 2026, conforme ordem de classificação final.”

“Concluída a competição, os cinco melhores Clubes classificados no Campeonato Paulista de Futebol Profissional da Primeira Divisão – Paulistão – 2026, excluídos os Clubes participantes do Campeonato Brasileiro Série A de 2027, terão asseguradas a indicação para a disputa da Copa do Brasil de 2027.”

Formato de disputa

Em adaptação ao novo calendário da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que reduziu os estaduais para 2026, o Paulistão manteve os clássicos estaduais para a próxima edição e adotou um modelo de disputa semelhante ao da Champions League.

Os times se enfrentarão dentro do próprio pote e terão mais cinco rodadas contra os adversários dos outros potes, totalizando oito jogos na primeira fase.

O pote A, formado por Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, enfrenta dois times do B (São Bernardo, Novorizontino, Bragantino e Mirassol), dois times do C (Guarani, Ponte Preta, Velo Clube e Portuguesa), uma equipe do D, que é formado pelas duas equipes do acesso (Primavera e Capivariano) e as duas piores campanhas do ano passado que ficaram na primeira divisão (Noroeste e Botafogo-SP).

As oito melhores equipes avançam para o mata-mata, que terá as eliminatórias em jogos únicos. Os dois piores caem para a Série A-2.

Veja os jogos da primeira fase:

Rodada 1 – 11 de janeiro (domingo)

Corinthians x Ponte Preta

Noroeste x Red Bull Bragantino

Guarani x EC Primavera

Mirassol x São Paulo

Portuguesa x Palmeiras

Santos x Novorizontino

São Bernardo x Capivariano

Velo Clube x Botafogo-SP

Rodada 2 – 14 de janeiro (quarta-feira)

Botafogo-SP x Noroeste

Capivariano x Portuguesa

EC Primavera x Mirassol

Novorizontino x Guarani

Palmeiras x Santos

Ponte Preta x Velo Clube

Red Bull Bragantino x Corinthians

São Paulo x São Bernardo

Rodada 3 – 18 de janeiro (domingo)

Capivariano x Ponte Preta

Corinthians x São Paulo

EC Primavera x Novorizontino

Guarani x Santos

Palmeiras x Mirassol

Portuguesa x Velo Clube

Red Bull Bragantino x Botafogo-SP

São Bernardo x Noroeste

Rodada 4 – 21 de janeiro (quarta-feira)

Botafogo-SP x Primavera

Noroeste x Capivariano

Mirassol x Red Bull Bragantino

Novorizontino x Palmeiras

Ponte Preta x São Bernardo

Santos x Corinthians

São Paulo x Portuguesa

Velo Clube x Guarani

Rodada 5 – 25 de janeiro (domingo)

Capivariano x EC Primavera

Novorizontino x Botafogo-SP

Palmeiras x São Paulo

Ponte Preta x Noroeste

Portuguesa x Guarani

Santos x Red Bull Bragantino

São Bernardo x Mirassol

Velo Clube x Corinthians

Rodada 6 – 1º de fevereiro (domingo)

Botafogo-SP x Palmeiras

Corinthians x Mirassol

Noroeste x Velo Clube

EC Primavera x Portuguesa

Guarani x Ponte Preta

Novorizontino x Santos

Red Bull Bragantino x São Bernardo

São Paulo x Corinthians

Rodada 7 – 8 de fevereiro (domingo)

Capivariano x Mirassol

Corinthians x Palmeiras

Noroeste x Santos

Guarani x Botafogo-SP

Novorizontino x São Bernardo

Portuguesa x EC Primavera

São Paulo x Ponte Preta

Velo Clube x Red Bull Bragantino

Rodada 8 – 15 de fevereiro (domingo)

Botafogo-SP x Capivariano

EC Primavera x Noroeste

Mirassol x Portuguesa

Palmeiras x Guarani

Ponte Preta x São Paulo

Red Bull Bragantino x Novorizontino

Santos x Velo Clube

São Bernardo x Corinthians

*Com informações do ge