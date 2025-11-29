Polícia de Rio Preto desmonta esquema de consórcios falsos 

Segundo a Polícia Civil, investigados que usavam dados de uma empresa de São José do Rio Preto/SP foram identificados em quatro cidades do Estado de Minas Gerais.

A Polícia Civil de São José do Rio Preto/SP cumpriu nesta quinta-feira (27.nov) mandados de busca e apreensão contra 18 investigados envolvidos em uma falsa empresa de consórcios. Os mandados foram cumpridos em quatro cidades do Estado de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Civil, os dados de uma empresa de revenda de veículos de Rio Preto foram usados por golpistas em MG para campanhas de marketing veiculadas por um grupo que se apresentava como vendedor de consórcios.

Os criminosos estruturaram uma empresa fictícia, com site ativo, telefones e divulgação em redes sociais, televisão e jornais.

Ainda segundo a Polícia Civil, a análise identificou 18 investigados e cumpriu mandados de busca e apreensão de materiais e dispositivos eletrônicos nos seguintes municípios de Minas Gerais: Belo Horizonte, Sabará, Santa Luzia e Governador Valadares.

Foram apreendidos materiais e dispositivos eletrônicos. A investigação aponta que o grupo é uma organização criminosa na prática de estelionatos mediante falsificação e identidade empresarial.

*Com informações do g1