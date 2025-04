Neymar e Soteldo ficam na academia; Zé Ivaldo faz trabalho separado do elenco 

Atacantes realizaram atividades especificas de força no CT Rei Pelé; zagueiro se recupera de pancada sofrida no jogo contra o Bahia.

Neymar e Soteldo foram os desfalques do treino do Santos desta quarta-feira, no CT Rei Pelé. Os dois permaneceram na academia realizando exercícios específicos de força e não estiveram no gramado.

A dupla não preocupa para o jogo contra o Fluminense, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam no domingo, às 19h30, no Maracanã.

Recuperado do problema muscular na coxa esquerda, Neymar chegou a treinar normalmente com o elenco na última terça-feira. Soteldo havia permanecido na área interna do CT Rei Pelé, em trabalho muscular.

O zagueiro Zé Ivaldo esteve no campo, mas fez uma atividade separada do restante do elenco. O defensor se recupera de uma pancada sofrida no empate contra o Bahia, no último domingo, pela segunda rodada do Brasileirão.

A imprensa acompanhou cerca de 40 minutos da atividade desta quarta. O treino iniciou com um trabalho focado na parte física. Depois, o técnico Pedro Caixinha separou os jogadores em dois grupos, com um treinamento com foco em passe, intercalado com uma parte de movimentação.

Na sequência, os atletas fizeram uma espécie de circuito, que envolvia movimentação, passe e finalização. Depois deste exercício, os jornalistas precisaram deixar o CT Rei Pelé.

Na segunda parte do treino, sem a presença da imprensa, Caixinha realizou uma atividade com foco em finalização e, por último, comandou um trabalho tático no gramado.

Um possível Santos é formado por: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar (Soteldo); Rollheiser, Guilherme e Tiquinho Soares.

*Com informações do ge