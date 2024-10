Queimadas causam quedas de energia elétrica em Votuporanga 

Pelo menos seis piques foram registrados no início da tarde desta quarta-feira (2).

Uma série de quedas de energia elétrica chamou a atenção dos votuporanguenses e também de moradores da região nesta quarta-feira (2.out). Segundo o apurado pelo Diário, a causa dos desligamentos foi identificada na linha de transmissão da empresa ISA CTEEP.

Em nota, a Neonergia Elektro explicou que “preocupada com o impacto na qualidade do fornecimento de energia de seus clientes, já contatou a ISA CTEEP e comunicou as prefeituras dos municípios impactados. A concessionária reforça que a causa não foi provocada pela empresa e está tomando todas as providências para que esse tipo de situação não volte a ocorrer.”

A ISA CTEEP esclarece que “hoje (2) linhas de transmissão operadas pela companhia na região de Votuporanga registraram desligamentos ocasionados por queimadas de grandes proporções fora da faixa de segurança da companhia. As interrupções foram momentâneas e todas as linhas já foram religadas.”

A ISA CTEEP reforça que é crime atear fogo em uma faixa de 15 metros dos limites de segurança das linhas de transmissão de energia. Por isso, quem não respeitar a lei está sujeito às penalidades previstas na legislação. Denúncias, em casos de incêndios ou queimadas, devem ser feitas ao Corpo de Bombeiros (193) e ao Centro de Operação da Transmissão da ISA CTEEP (telefone 08000 118 713).

