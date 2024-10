Santos vence EC São Bernardo em jogo-treino no CT Rei Pelé 

Os gols do Peixe foram anotados por Billy Arce, Pedrinho e Yusupha Njie.

O Santos venceu o EC São Bernardo por 3 a 0 em jogo-treino disputado, na manhã desta quarta-feira, no CT Rei Pelé. Os gols do Peixe foram anotados por Billy Arce, Pedrinho e Yusupha Njie.

Como tem sido praxe, o técnico Fábio Carille utilizou a atividade para dar minutagem para os jogadores que são reservas ou que têm atuado pouco na temporada. Já os atletas que não participaram do jogo-treino fizeram atividade técnica.

O duelo foi dividido em dois tempos de 30 minutos. O time entrou em campo com: Diógenes (João Fernandes); Rodrigo Ferreira, Alison, Luan Peres e Souza; Sandry (Vinícius Balieiro), Serginho e Billy Arce; Patrick, Pedrinho (Andrey) e Yusupha Njie.

O confronto contra a equipe da terceira divisão do Estado de São Paulo foi o primeiro que o zagueiro Luan Peres atuou durante todo o tempo desde que se recuperou da lesão do ligamento cruzado posterior do joelho direito. O defensor falou sobre o jogo-treino.

“Esse foi meu primeiro jogo-treino completo desde que voltei de lesão, pois no outro eu tinha jogado apenas 30 minutos, então foi muito importante sim. Estou muito feliz por mim e também pelo desempenho da equipe, por ter vencido sem sofrer atrás e fazendo três lá na frente. Isso dá confiança para o grupo e também nos faz adquirir ritmo, o que é muito importante.”

Os jogadores do Santos ainda realizarão um segundo treino durante a tarde desta quarta-feira. A equipe segue treinando no CT Rei Pelé até domingo, quando viaja para o duelo contra o Goiás, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

