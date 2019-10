Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, é internado em São Paulo e precisa se afastar dos palco

Fernando Zor tem problema de saúde e é internado em hospital paulista

Fernando Zor foi internado no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. O cantor deu entrada ao hospital na noite da última terça-feira, 8.

O artista está sofrendo com um quadro de pneumonia e precisou ficar internado para a aplicação de antibióticos intravenosos, segundo nota enviada pela assessoria do sertanejo a revista Veja.

Por estar com esse quadro, o namorado de Maiara precisará se afastar dos palcos temporariamente. Inclusive, ele e Sorocaba fariam um show na próxima quinta-feira, 10, na cidade de Cosmorama, no interior paulista, que contará apenas com a presença da primeira voz.

Além da cidade, os artistas ainda tem a agenda bem cheia no final de semana, Fernando e Sorocaba tem shows confirmados no Paraná e no Rio Grande do Sul.

“Estamos torcendo pela recuperação de Fernando e que ele possa cumprir a agenda de shows normalmente a partir de sexta-feira (11)”, finaliza a nota.