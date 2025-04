Hipertensão: o “inimigo silencioso” que atinge milhares e pode ser evitado

Neste sábado (26/4), é comemorado o Dia da Hipertensão e o SanSaúde conversou com o cardiologista Dr. José Antônio Chinelato

Silenciosa, mas perigosa. Assim é a hipertensão arterial, uma doença crônica que atinge milhões de brasileiros e é responsável por cerca de 400 mortes por dia no país, segundo dados apontados pelo cardiologista Dr. José Antônio Chinelato, do SanSaúde.

A hipertensão se caracteriza pela elevação dos níveis de pressão nas artérias. De acordo com o especialista, em 90% dos casos a causa é genética, ou seja, se alguém na família tem pressão alta, as chances de desenvolver a doença aumentam consideravelmente. Os outros 10% estão relacionados a fatores ambientais e comportamentais, como obesidade, tabagismo, uso de certos medicamentos e má alimentação.

Como saber se você é hipertenso?

O diagnóstico é feito de forma simples, mas criteriosa: são necessárias três medições de pressão arterial em dias diferentes. Se em duas dessas ocasiões os valores ultrapassarem 140 por 90 mmHg, o diagnóstico de hipertensão é confirmado.

Mas há exceções: para pacientes diabéticos ou com doença renal crônica, os níveis ideais são ainda mais baixos – não devem passar de 120 por 80 mmHg.

Sintomas? Quase nenhum

A grande armadilha da hipertensão é o fato de ser, na maioria das vezes, assintomática. “É uma doença de sintomas frustrantes”, afirma Dr. Chinelato. Os sinais, quando aparecem, incluem dor de cabeça na nuca durante a madrugada, tonturas e palpitações. Mas muitos descobrem a doença apenas após um evento grave, como infarto ou AVC.

Por que é tão importante cuidar?

Os danos causados pela hipertensão são sérios e podem afetar diferentes órgãos:

Coração : aumento do músculo cardíaco, arritmias e risco de infarto

: aumento do músculo cardíaco, arritmias e risco de infarto Rins : evolução para insuficiência renal crônica

: evolução para insuficiência renal crônica Cérebro: risco elevado de AVC (derrame)

E o tratamento?

O cuidado com a hipertensão começa com mudanças no estilo de vida. Dr. Chinelato recomenda:

Parar de fumar

Reduzir o consumo de bebidas alcoólicas

Perder peso, se estiver acima do ideal

Reduzir o consumo de sal

Praticar atividade física regularmente

E, se necessário, usar medicação prescrita

“O ideal é prevenir e tratar precocemente, para evitar complicações que podem ser fatais”, reforça o cardiologista.