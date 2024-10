PF realiza operação contra comercialização e divulgação de conteúdos de abuso infantil 

Operação da Polícia Federal de Araçatuba foi realizada nesta terça-feira (1°) e tem como objetivo combater a divulgação e comercialização de conteúdos de abuso infantil. Um homem de 50 anos foi preso em flagrante em Mirandópolis.

A Polícia Federal de Araçatuba/SP realizou uma operação contra a divulgação e comercialização de conteúdos de abuso infantil em Mirandópolis/SP, na manhã desta terça-feira (1°.out).

Segundo a polícia um homem de 50 anos foi preso em flagrante. No celular do suspeito, foram encontradas mídias com conteúdo ilícito envolvendo crianças e adolescentes. O aparelho foi apreendido.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3