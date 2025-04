Santa Casa convida população para abraço simbólico em comemoração aos seus 75 anos

Evento será conduzido por Marcos Paiva, com apresentação emocionante da Corporação Musical Zequinha de Abreu.

Neste sábado (26.abr), às 9h30, a Santa Casa de Votuporanga celebra seus 75 anos de fundação com um gesto que vai muito além do simbólico: um grande abraço coletivo em torno da Instituição, envolvendo colaboradores, estudantes, pacientes, familiares e toda a população da cidade e região.

A Rua Osvaldo Padovez será palco dessa manifestação de carinho, união e gratidão. O evento contará com a condução do apresentador Marcos Paiva, conhecido por sua energia, e será animado por uma apresentação especial da Corporação Musical Zequinha de Abreu, que entoará os parabéns de maneira emocionante, tornando o momento inesquecível. “Este não é apenas um abraço. É o reconhecimento de uma história construída com amor, qualidade e compromisso com a vida. É a forma mais humana e sincera de dizer: estamos juntos”, explica o provedor da Santa Casa, Amaro Ricardo Queiroz Rodero.

Com mais de sete décadas de dedicação à saúde de Votuporanga e de outras 52 cidades da região, a Santa Casa se tornou referência para cerca de 500 mil pessoas. E a celebração do seu 75º aniversário resgata uma memória afetiva marcante: há 15 anos, no aniversário de 60 anos da instituição, um abraço semelhante comoveu a cidade. Agora, em 2025, a intenção é repetir — e ampliar — esse gesto tão poderoso.

“Queremos que cada pessoa se sinta parte desta história. Convidamos todos para virem com o coração aberto. Se hoje somos o que somos, é porque caminhamos lado a lado com a população. Este hospital é de todos nós”, reforça Amaro.

A Santa Casa convida: venha abraçar conosco essa trajetória. Traga sua família, seus amigos, sua emoção. Cada presença contará. Cada abraço fará a diferença. Porque celebrar 75 anos de cuidado é, acima de tudo, reconhecer que a saúde se fortalece quando é abraçada por todos.