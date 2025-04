Publicitários da Unifev participam de Festival Audiovisual

Aline Bençal, Kaique Betencourt, Luis Yasaka e Vitor Oliveira representaram a Instituição no FestVídeo 2025, acompanhados pelo Pró-Reitor Prof. Me. Walter Francisco Sampaio Filho.

A Unifev marcou presença no FestVídeo 2025, um festival de produção audiovisual que conta com um dos prêmios publicitários mais respeitados do Brasil. O convite foi possibilitado pela indicação do vídeo comercial da campanha de vestibular 2025, intitulada “Você, protagonista da sua história”, em duas categorias.

Participaram do evento os publicitários Aline Bençal, Kaique Betencourt, Luis Yasaka e Vitor Oliveira, representando o departamento de Comunicação e Marketing da Instituição, responsável pela idealização e desenvolvimento da campanha. A indicação é fruto de uma parceria entre o setor, a Gorila Studio (São Paulo) e a Produtora Cine (São José do Rio Preto), dirigida por Bob Carvalho, egresso do curso de Jornalismo, que esteve presente ao lado da equipe, celebrando a repercussão positiva do trabalho.

Responsável pelos esboços da personagem animada que protagoniza a campanha, Aline Bençal, egressa do curso de Publicidade e Propaganda da Unifev, celebrou a oportunidade de contribuir com o projeto. “Fazer parte desse processo criativo foi como voltar às raízes e, ao mesmo tempo, dar um passo adiante na minha trajetória profissional. Ter a chance de criar uma personagem que representa tantos sonhos e histórias me fez lembrar por que escolhi a Publicidade. E estar no FestVídeo com essa equipe incrível é uma honra que levarei sempre comigo”, relatou Aline.

O Pró-Reitor da Unifev, Prof. Me. Walter Francisco Sampaio Filho, também acompanhou a cerimônia no Theatro Pedro II, em Ribeirão Preto, reforçando o reconhecimento à criatividade e à qualidade técnica envolvidas na produção. “Por meio da linguagem e da estética cheia de recursos visuais, o vídeo destacou-se entre as produções inscritas por valorizar o estudante como protagonista da própria trajetória acadêmica, de formação integral e personalizada. É um orgulho para o Centro Universitário e também para Votuporanga que tem seu nome representado em contextos de criatividade pelo Brasil”, destacou.

Segundo o Reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o sentimento de satisfação se estende a toda a comunidade acadêmica. “Como instituição de ensino superior, é gratificante ver nossos egressos se destacando pelo talento e pela competência no exercício da profissão que escolheram para a vida”, afirmou.

Para o Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, a conquista reforça o papel estratégico da comunicação na trajetória institucional. “A comunicação é um investimento constante da Unifev, que dialoga com diferentes gerações simultaneamente. O contraste multigeracional gera um ambiente de oportunidades que, embora desafiador, oferece aos nossos profissionais do setor de Marketing cenários únicos para a criação de projetos como este, que merece todo o nosso reconhecimento”, finalizou.

O vídeo pode ser acessado e assistido no canal do YouTube da Unifev por meio do link https://www.youtube.com/watch? v=2aqV_2RDwlQ.