Homem morre baleado enquanto se escondia no banheiro após ter a casa invadida em Rio Preto 

Crime ocorreu na noite de domingo (13). Ronaldo Domingos, de 42 anos, morreu no local. Suspeitos do crime fugiram.

Um homem de 42 anos morreu baleado enquanto se escondia no banheiro após ter a casa invadida na noite de domingo (13.abr), em São José do Rio Preto/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, a esposa de Ronaldo Domingos relatou à polícia que estava com o marido, deitada na cama, quando ouviu barulhos fora da residência e chutes na porta.

Assustada, a mulher foi até a porta e encontrou um homem que a mandou voltar para o quarto. Ronaldo, por sua vez, se trancou no banheiro. O suspeito do crime disparou várias vezes contra a parede, enquanto o comparsa dele quebrou o vidro do vitrô do banheiro e atirou contra a vítima.

Ronaldo foi atingido na costela. Depois, os suspeitos fugiram. A mulher acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que constatou a morte no local. Segundo a esposa, Ronaldo é usuário de drogas.

Os suspeitos do crime não foram localizados. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes como homicídio.

*Com informações do g1