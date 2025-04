Votuporanga sediará os Jogos Regionais de 3 a 13 de julho 

A cidade vai receber cerca de 4 mil atletas de 50 municípios participantes, impulsionando a economia em diversos setores.

A secretária de Esportes do Estado, Coronel Helena dos Santos Reis, lançou a 67ª edição dos Jogos Regionais na manhã desta segunda-feira (14.abr) em Votuporanga. O evento foi promovido pela Prefeitura no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” e reuniu prefeitos, vereadores e lideranças regionais e estaduais.

Votuporanga será palco dos jogos este ano entre os dias 3 e 13 de julho. A cidade vai receber cerca de 4 mil atletas de 50 municípios participantes, impulsionando a economia em diversos setores.

O lançamento foi a oportunidade do público presente conhecer a dedicação dos atletas de Votuporanga assistidos pela Secretaria de Esportes e Lazer. Os convidados foram recepcionados na área externa do Centro de Convenções com a capoeira. Já dentro do local, uma emocionante abertura com o músico Túlio, da Secretaria de Cultura e Turismo, e o atleta Nick Borges, trazendo a simbolização da tocha olímpica que impactou os presentes. Em seguida, houve a apresentação do Katá com Nick, Celso e André, atletas que colecionam títulos conquistados no Brasil e em diversos outros países.

Em sua fala, a Coronel Helena elogiou a abertura do lançamento da 67ª edição dos Jogos Regionais, alegando que conseguiu materializar tudo o que o esporte representa: superação, educação e transformação. Destacou também a infraestrutura moderna e bem equipada do município, o que contribuiu fortemente para que a cidade fosse escolhida por oferecer condições ideais para a realização de competições de diversas modalidades.

Coronel Helena destacou que grandes atletas do cenário esportista nacional e até internacional começaram suas carreiras em Jogos Regionais, se classificaram para os Jogos Abertos e despontaram para grandes disputas. Além disso, frisou que sediar os Jogos Regionais traz um grande desenvolvimento para o munícipio, contribuindo para a economia, a cadeia produtiva, setores de alimentação e bebidas, entre outros. “Todos os setores são beneficiados”, falou.

Na oportunidade, Coronel Helena informou que irá renovar o convênio entre a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo e o Município para dar continuidade ao Centro de Formação em Natação. “Sem investimento não tem time, não tem equipe, ou seja, não tem como apoiar o esporte”, destacou.

Em sua fala, o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, reforçou que o esporte é uma das prioridades de sua gestão, pois é uma ferramenta poderosa que desperta o interesse pela saúde, promove disciplina, integração social e, especialmente entre os jovens, afasta do caminho das drogas e da criminalidade, abrindo portas para uma vida mais digna e com propósito. “No início da gestão, tínhamos 23 modalidades. Agora, contamos com 40. Tínhamos 1.800 pessoas, hoje, são 4 mil. Na natação, temos 500 atletas, sendo que 200 são de excelência. Em Votuporanga formamos campeões, somos palco de grandes realizações”, falou o prefeito, que estava acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, e, também, do vice-prefeito, Luiz Torrinha.

O deputado estadual Carlão Pignatari destacou a escolha técnica e estratégica do Governo do Estado ao selecionar Votuporanga como sede dos Jogos Regionais, ressaltando a excelente estrutura esportiva e organizacional do município.

Presente também no evento, o deputado estadual Danilo Campetti enfatizou que Votuporanga se destaca também pela qualidade de vida que oferece à população, reforçando o compromisso das lideranças políticas com o fortalecimento do esporte e o desenvolvimento regional.

O presidente da Câmara, Daniel David, destacou que Votuporanga é uma cidade dinâmica e comprometida com o desenvolvimento em todas as áreas, sempre buscando avanços para melhorar a qualidade de vida da população. Estiveram também presentes os vereadores Sargento Moreno, Marcão Braz, Ricardo Bozo, Débora Romani, Cabo Renato Abdala e Dr. Leandro.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, frisou em sua fala que o esporte traz disciplina, superação, responsabilidade, amor à família e a Votuporanga. “É uma área que transforma vidas. Em Votuporanga temos uma gestão que leva a sério o esporte, que faz acontecer. Estamos fazendo história e agradeço a cada atleta que está conosco na luta, no trabalho e transformação de nossa cidade”, disse.

O diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, falou em nome de todas as instituições parceiras, parabenizou a iniciativa e colocou toda estrutura da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga) à disposição. Estiveram presentes também no lançamento, o presidente do 67º Jogos Regionais, Joaquim Antônio Sanaiotti, e, representando a Diretoria Regional de Ensino, Danilo Trolesi.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, e a Coronel Helena receberam flores das atletas skatistas de Votuporanga, Melissa e Ana Flor.