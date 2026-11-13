Prefeitura promove nova Feira de Adoção de Animais neste sábado

Promovida pela Secretaria de Bem-Estar Animal, ação acontece das 9h às 13h e busca encontrar novos lares para cães e gatos.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal, realiza neste sábado (14.nov) mais uma edição da Feira de Adoção de Animais. A ação acontece das 9h às 13h, na Agroara Pet, localizada na Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, nº 2686, e é uma oportunidade para quem deseja receber um novo integrante na família.

A iniciativa dá continuidade ao trabalho realizado pela Secretaria para incentivar a adoção responsável de cães e gatos. Na última edição, realizada no sábado (7), no Instituto Mix, 14 animais encontraram novos lares.

Durante a feira, os visitantes poderão conhecer os animais disponíveis para adoção e receber orientações sobre os cuidados e as responsabilidades envolvidas.

O secretário municipal de Bem-Estar Animal, Leonardo Brigagão (Chandelly), reforça o convite à população: “Na última feira, conseguimos encontrar famílias para 14 animais e queremos ampliar esse resultado. Convidamos quem está pensando em adotar a conhecer os cães e gatos que esperam por um lar. É uma decisão que precisa ser tomada com responsabilidade, mas que pode transformar a vida desses animais”, destacou.

A Secretaria reforça que a adoção deve ser uma decisão consciente, considerando o compromisso de oferecer alimentação, cuidados veterinários, segurança e carinho ao longo de toda a vida do animal.