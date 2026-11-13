DIG de Fernandópolis desmonta esquema do falso Delegado Geral após golpe de R$ 200 mil 

Polícia Civil cumpriu mandados em São Paulo e Vinhedo, apreendeu celulares e computadores e identificou suspeitos ligados à fraude contra uma idosa de 75 anos.

A Polícia Civil de Fernandópolis/SP deflagrou nesta quinta-feira (12.nov) a operação “Distintivo Fantasma”, destinada a combater um esquema de estelionato conhecido como golpe do falso Delegado Geral, que teria causado prejuízo estimado em cerca de R$ 200 mil a uma idosa de 75 anos.

A ação ocorreu simultaneamente nas cidades de São Paulo/SP e Vinhedo/SP, onde foram cumpridos seis mandados de busca domiciliar. Durante a operação, quatro investigados foram identificados e conduzidos à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Fernandópolis para prestar esclarecimentos. Após serem ouvidos, eles foram liberados, mas continuam sob investigação.

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos utilizaram técnicas de manipulação psicológica para convencer a vítima de que ela participava de uma audiência virtual com o próprio Delegado Geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Acreditando na falsa identidade apresentada pelos golpistas, a mulher realizou mais de 30 transferências bancárias para contas indicadas pelo grupo criminoso.

A operação mobilizou 24 policiais civis e oito viaturas. Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam 15 celulares, um notebook, uma CPU, dois tablets, cartões bancários e diversos documentos que poderão auxiliar no aprofundamento das investigações.

Todo o material passará por perícia técnica para identificar outros possíveis envolvidos, rastrear a movimentação financeira e verificar a existência de novas vítimas.

Segundo a Polícia Civil, as investigações prosseguem com foco na identificação completa da organização criminosa e na recuperação dos valores desviados.

Alerta à população

A Polícia Civil reforça que autoridades não solicitam transferências bancárias, depósitos, pagamentos ou compartilhamento de senhas e dados pessoais por telefone, mensagens ou chamadas de vídeo.

Em casos de contatos suspeitos, a orientação é interromper a conversa e procurar imediatamente os canais oficiais das instituições mencionadas, além de registrar boletim de ocorrência.