Mutirão contra a dengue mobiliza equipes no bairro São João neste sábado

Agentes de saúde visitarão imóveis das 7h às 13h para eliminar criadouros do mosquito e orientar moradores. O município já registra 556 casos confirmados de dengue em 2026.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, realiza neste sábado (14.nov), das 7h às 13h, um mutirão de combate à dengue no bairro São João, abrangendo a área atendida pelo Consultório Municipal “Dr. Gumercindo Hernandes Morales”.

Durante a ação, agentes de saúde vão percorrer os imóveis da região para orientar moradores, identificar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti e eliminar criadouros encontrados nos quintais e áreas externas.

A iniciativa integra o trabalho permanente de enfrentamento às arboviroses desenvolvido pelo município, especialmente em bairros considerados prioritários para as ações preventivas.

A Secretaria da Saúde orienta a população a receber os agentes, que estarão identificados com uniforme e crachá, e aproveitarem a visita para esclarecer dúvidas sobre prevenção.

Segundo boletim divulgado pela Prefeitura, Votuporanga registra neste ano 556 casos confirmados de dengue e outros 83 casos em investigação.

A secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix, reforça que o combate à dengue depende do envolvimento da população: “O trabalho das equipes é fundamental, mas precisamos que cada morador faça a sua parte. A prevenção precisa ser uma atitude diária, dentro de cada imóvel e em toda a comunidade”, destacou.

Entre as medidas recomendadas estão a eliminação de recipientes que acumulam água, limpeza de calhas, manutenção de caixas-d’água fechadas e higienização frequente de bebedouros de animais.