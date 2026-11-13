Saúde promove orientação sobre cuidados com o pé diabético no Consultório Municipal do bairro Vila Paes

Atividade em comemoração ao Dia Mundial do Diabetes reforçou a importância do autocuidado e da prevenção de complicações.

A Secretaria Municipal da Saúde realizou uma ação de conscientização no Consultório Municipal “Dr. Jamilo Elias Zeitune”, no bairro Vila Paes, em comemoração ao Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro. A atividade foi conduzida pela médica responsável e pela preceptoria da unidade, com pacientes que aguardavam atendimento.

Durante o encontro, a profissional compartilhou orientações sobre os cuidados com o pé diabético, destacando a importância da atenção diária aos pés, do acompanhamento profissional e da adoção de hábitos de autocuidado para prevenir complicações relacionadas à doença.

A iniciativa também foi uma oportunidade para esclarecer dúvidas, ampliar o acesso à informação e reforçar que a prevenção e o acompanhamento contínuo são fundamentais para a qualidade de vida das pessoas com diabetes.

A secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix, destaca a importância de ações educativas como essa no cotidiano das unidades: “Orientar e conscientizar também são formas de cuidar. Quando os profissionais compartilham informações e esclarecem dúvidas, ajudam os pacientes a reconhecer a importância do autocuidado e a adotar medidas que podem prevenir complicações. Esse trabalho de orientação deve fazer parte do acompanhamento contínuo na rede municipal de Saúde”, afirma.