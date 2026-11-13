O MUNDO VIROU UM CONDOMÍNIO DE GENTE SOZINHA?

Seu Alberto, aos 68 anos, guardava fotografias que considerava provas de que o mundo havia perdido o juízo. Numa delas, a família inteira reunida no almoço de domingo: trinta pessoas, três mesas improvisadas e uma disputa pelo último pedaço de frango. Noutra, a confraternização da empresa onde trabalhou por 35 anos. Havia também a festa da igreja, organizada pelos vizinhos. “Naquele tempo, as pessoas faziam parte de alguma coisa!”, dizia aos netos, que concordavam sem tirar os olhos do celular. Uma demonstração bastante convincente de sua teoria.

No domingo seguinte, resolveu reunir a família. A filha viajaria com o namorado, o filho precisava descansar e os netos tinham compromissos. “Mas é a família!”, protestou. “Pai, a gente também tem nossa vida.” Alberto ficou indignado. Antigamente, ninguém perguntava se queria participar. Simplesmente aparecia. O que ele convenientemente esquecia era que sua esposa passava a manhã cozinhando para trinta pessoas enquanto os homens discutiam futebol. A saudade tem uma habilidade impressionante para apagar quem lavava a louça.

Na segunda-feira, encontrou Roberto, antigo colega que ainda administrava a empresa onde trabalharam. Roberto havia investido em treinamentos, confraternizações e até numa parede com os valores organizacionais. Mesmo assim, os funcionários pediam flexibilidade e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Uma excelente profissional recusara uma promoção para não prejudicar sua família. “Onde foi parar o amor pela empresa?”, reclamou. Alberto concordou. Na época deles, trinta anos no mesmo emprego eram motivo de orgulho. Hoje, parecia que ninguém queria entregar a vida junto com o currículo. Roberto olhou para a parede: respeito, compromisso, colaboração e família. Curiosamente, nenhum valor mencionava a família do funcionário.

Na quarta-feira, Alberto encontrou metade dos bancos vazios na igreja. O grupo de voluntários mal conseguia organizar a festa da comunidade. Alguns frequentavam outras igrejas, outros acompanhavam celebrações pela internet e havia quem preferisse viver sua fé individualmente. Alberto estranhou. Para ele, religião também significava convivência, visitas aos doentes e ajuda às famílias. O responsável explicou que respeitava a fé de cada um, mas alguém precisava organizar doações e visitar quem estava sozinho. Afinal, até a solidariedade exige gente disposta a sair de casa.

Na sexta-feira, durante a reunião do condomínio, todos exigiam segurança, limpeza e organização. Mas ninguém queria participar das comissões ou aceitar mudanças na própria rotina. Um reclamava do barulho, outro defendia o direito de fazer festas. Uma moradora exigia mais funcionários, mas considerava absurdo aumentar a taxa condominial. Alberto percebeu algo curioso: na família, cada um defendia sua agenda; na empresa, sua realização pessoal; na igreja, sua fé particular; no condomínio, seus direitos. Todos queriam os benefícios de pertencer a alguma coisa, desde que o compromisso ficasse para outra pessoa.

Naquela noite, voltou às fotografias. Pela primeira vez, percebeu detalhes esquecidos. Sua esposa parecia exausta no almoço. Alguns colegas perderam momentos importantes com os filhos por causa do trabalho. Na festa da igreja, poucos trabalhavam enquanto muitos apenas apareciam para comer. Talvez o passado não fosse tão maravilhoso. Mas também não parecia sensato transformar família, empresa e comunidade em serviços por assinatura, cancelados assim que deixam de atender às nossas vontades.

No domingo seguinte, Alberto convidou novamente os filhos. Dessa vez, perguntou qual horário seria melhor, sugeriu que cada um levasse um prato e prometeu não discursar sobre a decadência das novas gerações. Todos apareceram. A filha trouxe sobremesa, o neto ajudou na churrasqueira e até sua esposa conseguiu almoçar sentada. Alberto percebeu que talvez o desafio não fosse recuperar os antigos valores coletivos, mas aprender a preservá-los sem sufocar as escolhas individuais.

A família não precisa voltar a ser uma obrigação. A empresa não precisa exigir devoção dos funcionários. E a igreja não precisa determinar como cada pessoa vive sua fé. Mas alguma coisa precisa continuar nos unindo. De que adianta escrever valores na parede da empresa se ninguém os pratica? Defender a família sem encontrar tempo para ela? Ou acreditar numa comunidade sem participar dela? Alberto fechou o álbum satisfeito. Talvez o mundo não precisasse voltar ao passado, apenas reaprender a viver junto. Afinal, uma sociedade formada por pessoas preocupadas exclusivamente consigo mesmas pode até ter muita liberdade. Só corre o risco de não encontrar ninguém quando precisar de ajuda.

*Christiano Guimarães – Empresário, consultor e escritor

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