AMEs marcam presença em eventos estaduais

A ação teve como objetivo discutir e aprimorar as práticas de notificações relacionadas a violência.

Visando ao aperfeiçoamento do atendimento e ao compartilhamento de experiências, os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul, ligados à Secretaria de Estado da Saúde e gerenciados pela Santa Casa de Votuporanga, participaram de eventos estaduais.

As unidades de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul participaram da Reunião do Grupo Técnico Regional de Violências do Departamento Regional de Saúde (DRS) XV. Estiveram presentes pelo Ambulatório de Votuporanga: Marilza Cardi, Gerente Administrativa; Ana Lygia Rodrigues da Silva, Analista do SAU; e Leticia Akiyama Baracioli Lourenco, Assistente Social. Por Jales: Darlene Viana Santos, Enfermeira; e Franciele Lima Gonçalves, Líder de Assistência Social. Por Santa Fé do Sul: Vera Lacerda, Gerente Administrativa; e Rafaela Vieira, Líder de Humanização.

A reunião tem como objetivo principal discutir e aprimorar as práticas de notificações relacionadas às violências, garantindo que os casos sejam registrados de maneira eficiente e que as vítimas recebam o suporte necessário. A participação dos AMEs é crucial para o desenvolvimento de estratégias eficazes e para a troca de experiências entre os profissionais envolvidos.

As notificações são fundamentais para o monitoramento e prevenção das violências, além de permitir a criação de políticas públicas mais eficazes. Ao fortalecer esse processo, busca-se garantir maior proteção e assistência às vítimas, bem como uma resposta mais ágil e eficaz por parte das autoridades competentes.

A presença dos profissionais dos AMEs reforça o compromisso dessas unidades com a melhoria contínua dos serviços prestados e com a proteção das vítimas de violência. A colaboração entre diferentes instituições de saúde é essencial para enfrentar esse desafio de maneira integrada e eficaz.

I Simpósio de Segurança do Paciente

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades de Votuporanga e Santa Fé do Sul participaram ainda do I Simpósio de Segurança do Paciente, ministrado pela Dra. Marcia Corrêa de Araújo – Médica na SES/SP, especialista em Gestão de Vigilância Sanitária – mestra em Infectologia em Saúde Pública.

Pelo AME Votuporanga, estiveram presentes: Marilza Cardi – Gerente Administrativa e Vanessa de Melo Fontoura Dias – Supervisora de Farmácia. Vera Lacerda – Gerente Administrativa, Alexandra Roque – Farmacêutica e Mariana Miriam – Enfermeira representaram a unidade de Santa Fé do Sul.

O simpósio abordou temas cruciais para a segurança do paciente, destacando práticas e protocolos essenciais para a melhoria contínua do atendimento nas unidades de saúde.