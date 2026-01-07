Levantamento aponta que Votuporanga tem quase 1 carro por habitante 

De acordo com dados da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, o município possui 97.826 veículos licenciados para uma população estimada em 100.154 habitantes.

Quase metade dos domicílios brasileiros têm pelo menos 1 carro, segundo a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgada em agosto do ano passado. A proporção de lares nesta condição passou de 47,6% em 2016 para 48,8% em 2024, alta de 1,2 p.p. O recorde do período foi registrado em 2022, quando 49,8% das propriedades do país tinham pelo menos 1 carro.

Em Votuporanga, um levantamento realizado pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança apresenta um panorama completo da mobilidade urbana local, reunindo dados estratégicos que orientam o planejamento e a tomada de decisões na área. Com base nestes dados é possível afirmar que Votuporanga conta com 1.118 vias, entre ruas, alamedas, avenidas e marginais, que somam 3.711 cruzamentos, todos sinalizados e georreferenciados.

A cidade possui ainda mais de 3,3 mil placas de Parada Obrigatória (PARE) e uma malha viária asfaltada de aproximadamente 550 quilômetros, o que contribui para melhores condições de circulação e mais segurança para motoristas, ciclistas e pedestres.

Os números refletem o alto fluxo de veículos no município. De acordo com dados do último ciclo, com base a agosto de 2024, Votuporanga possui 97.826 veículos licenciados para uma população estimada em 100.154 habitantes, resultando em um índice elevado de 0,97 veículo por habitante.

O estudo também traz informações curiosas sobre os caminhos da cidade. A Avenida José Marão Filho é a maior via do município, com 6,5 quilômetros de extensão. Já a Rua Bahia se destaca como a rua mais extensa, com 3,38 quilômetros, além de concentrar o maior volume de tráfego, com média mensal de 232 mil veículos, o que representa cerca de 7.736 veículos por dia.

Para o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, engenheiro Marcelo Marin Zeitune, o levantamento é fundamental para o planejamento das ações: “Esses dados nos permitem entender melhor o comportamento do trânsito na cidade e direcionar investimentos em sinalização, engenharia de tráfego e segurança viária, sempre com o objetivo de organizar o fluxo e reduzir riscos.”

Já para o prefeito Jorge Seba (PSD), os dados apurados servem de base para intervenções no planejamento urbano: “Votuporanga cresce de forma organizada e investir em mobilidade é investir em qualidade de vida. Esses números mostram a dimensão da nossa cidade e reforçam nosso compromisso em continuar cuidando da infraestrutura e da segurança no trânsito.”