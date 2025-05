Barreal trabalha com o grupo, e João Schmidt vira baixa contra o Ceará 

Volante do Santos tem lesão no músculo do bíceps femoral da coxa esquerda.

O Santos terá mais um desfalque para o jogo contra o Ceará, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O volante João Schmidt sofreu uma lesão no músculo do bíceps femoral da coxa esquerda e está fora da partida.

O jogador havia sentido um incômodo na região ainda no primeiro tempo da partida contra o Grêmio, no último domingo, pelo Brasileirão. Exames realizados na última quarta-feira constataram a lesão e Schmidt já iniciou tratamento com a fisioterapia do clube.

Além de João Schmidt, o técnico Cléber Xavier segue sem contar com o meia-atacante Neymar, que se recupera de lesão na coxa esquerda. Outro desfalque é o atacante Guilherme, que trata de uma lesão no músculo obturador externo da perna direita.

Em contrapartida, o Santos deverá ter o retorno do meia-atacante Álvaro Barreal. Recuperado de um problema no músculo adutor da coxa esquerda, o jogador treinou normalmente com o restante do elenco na manhã desta quinta-feira, no CT Rei Pelé.

Além dele, existe a possibilidade de o meia Zé Rafael e o lateral-esquerdo Souza serem relacionados para o jogo contra o Ceará na próxima segunda-feira (12), às 20h. A dupla está sendo inserida gradativamente aos trabalhos com bola junto ao elenco. Eles participaram normalmente da atividade desta quinta.

A atividade comandada por Cléber Xavier teve como foco trabalho técnico, com o elenco sendo dividido entre ataque e defesa e trabalhando em lados separados do campo. O elenco também realizou uma atividade com foco em bola parada.

Um provável Santos é formado por: Gabriel Brazão; Luisão (Aderlan), Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Thaciano (Barreal); Rollheiser, Soteldo e Deivid Washington (Tiquinho Soares).

*Com informações do ge