Prefeitura e Sest Senat divulgam cursos gratuitos em diversas áreas

Ao todo, 58 vagas estão disponíveis e divididas em quatro qualificações diferentes; interessados devem realizar inscrição no Sest Senat.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO), em parceria com o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat), está com 58 vagas abertas, distribuídas em quatro cursos gratuitos distintos.

As capacitações, com início previsto para setembro e aulas ministradas no Sest Senat, são: Operador de Guindaste Hidráulico Articulado, Formação Completa em Excel (Básico, Intermediário e Avançado), Auxiliar Administrativo e Análise de Dados com Power B.I.

As inscrições podem ser realizadas no Sest Senat, localizado na Rua Copacabana, nº 4.722, no bairro Parque Santa Felícia. O atendimento é de segunda a quinta-feira, das 7h às 19h; às sextas, das 7h às 18h; e aos sábados, das 7h às 11h30.

Operador de Guindaste Articulado

Com 8 vagas disponíveis, destinadas a maiores de 18 anos com Ensino Fundamental incompleto. As aulas estão previstas para os dias 20 e 21 de setembro, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Formação Completa em Excel (Básico, Intermediário e Avançado)

Com 15 vagas disponíveis, destinadas a pessoas a partir de 14 anos com Ensino Fundamental incompleto. As aulas estão previstas para ocorrer de 1° a 10 de outubro, das 18h30 às 21h50.

Auxiliar Administrativo

Com 20 vagas disponíveis, destinadas a pessoas a partir de 14 anos com Ensino Fundamental incompleto. As aulas estão previstas para os dias 8 a 19 de setembro, das 18h30 às 21h50.

Análise de Dados de Power B.I.

Com 15 vagas disponíveis, destinadas a pessoas a partir de 16 anos com Ensino Médio incompleto. As aulas estão previstas para os dias 1º a 10 de setembro, das 18h30 às 21h50.

Mais informações no Sest Senat (17) 3585-0980 ou CTMO (17) 3406-1488 (ramal 29).