Sebrae-SP de Votuporanga vai ao Startup Summit em busca de inovação para pequenos negócios

Especialistas do Sebrae participarão do maior evento de inovação da América Latina para reforçar presença dos ecossistemas no interior.

Entre os dias 27 e 29 de agosto, o Escritório Regional do Sebrae-SP de Votuporanga estará representado no Startup Summit 2025, em Florianópolis, com a missão de aproximar o interior paulista das principais tendências de inovação e tecnologia do país. O evento, considerado um dos maiores da América Latina no setor, deve reunir mais de 10 mil participantes, 200 palestrantes, 150 expositores e 250 fundos de investimento, um espaço estratégico para geração de negócios e fortalecimento do ecossistema empreendedor.

O gerente regional Jorge Felipe Gonçalves Zanetti e o consultor de negócios Guilherme Lui estarão presentes com a missão de levar ao Noroeste Paulista as tendências mais recentes em inovação e oportunidades para pequenos negócios. “Nosso objetivo é identificar soluções que possam fortalecer o ecossistema local, ajudando empreendedores a crescer e a se preparar para um mercado cada vez mais competitivo”, disse Zanetti.

O evento também será palco da divulgação da campeã nacional do Prêmio Sebrae Startups, que neste ano distribuirá R$ 300 mil em prêmios e oferecerá acesso a serviços de internacionalização.

Entre os dez finalistas do Estado de São Paulo no Top 30, as expectativas são de que o ecossistema paulista mantenha seu protagonismo. Em 2024, a vencedora foi a healthtech DIO – Inteligência Odontológica, especializada em soluções de inteligência artificial para diagnósticos odontológicos, que já passou pelo programa de aceleração Speed, do Sebrae for Startups.

Para os organizadores, feiras e eventos desse porte representam uma oportunidade única para ampliar relacionamentos de negócios. Ao contrário de abordagens frias com potenciais clientes, encontros como o Startup Summit oferecem tempo e espaço para trocas qualificadas.

“Esses ambientes funcionam como um grande ponto de partida. O objetivo não é fechar negócios de imediato, mas plantar as sementes de relacionamentos que podem render frutos no futuro”, afirma Lui.

Além do espaço de networking, o Startup Summit deve destacar temas como inteligência artificial, internacionalização de startups, investimentos e tendências de mercado. Para o Sebrae-SP, o evento é parte de uma estratégia maior de fortalecimento do empreendedorismo inovador no interior do estado, aproximando pequenas empresas do dinamismo do setor de tecnologia.