DISE prende suspeito de tráfico de drogas em Votuporanga 

10
DISE prende suspeito de tráfico de drogas em Votuporanga – Foto: DISE/Divulgação

D.A.R., de 37 anos, morador do bairro Pozzobon, era alvo de investigação da Polícia Civil. Porções de cocaína foram apreendidas.

Um homem de 37 foi preso por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (26.ago), no bairro Pozzobon, em Votuporanga/SP.

Segundo apurado, D.A.R., morador da Rua Nassif Miguel, era alvo de investigação da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, que resultou na solicitação de um mandado de busca para o endereço que foi autorizado pelo Juiz de Direito da Vara Regional das Garantias – 8ª RAJ de São José do Rio Preto/SP.

De posse da autorização, os policiais civis da DISE realizaram uma incursão no imóvel abordando o investigado no interior da residência. Nas buscas pelo local, mais precisamente no quarto de dormir, foram localizados e apreendidos 22 invólucros plásticos contendo cocaína, já prontos para a venda a dependentes químicos e um telefone celular.

D.A.R., foi apresentado na sede da DISE, onde foi ouvido pelo delegado titular, Dr. Rafael Latorre Costa, autuado por tráfico de drogas e colocado à disposição da Justiça.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR