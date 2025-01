Pipas provocaram falta de energia para 394,3 mil clientes da Neoenergia Elektro

Distribuidora registrou 920 ocorrências envolvendo pipas na rede elétrica de janeiro a dezembro de 2024 em cidades de SP e MS.

O número de ocorrências envolvendo pipas e rede elétrica na área de concessão da Neoenergia Elektro nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul provocou interrupção no fornecimento de energia para 394.344 clientes de janeiro a dezembro de 2024. Esse número representa aumento de 36% em relação ao ano anterior e chama atenção para o risco de soltar pipas próximo à rede elétrica. De janeiro a dezembro de 2024, a concessionária contabilizou 920 ocorrências causadas por pipas – aumento de 14% ante 2023.

“Soltar pipas é uma brincadeira extremamente saudável desde que feita em áreas abertas, distantes da rede de energia elétrica. Em lugares indevidos representa um perigo, já que ao se enroscarem em postes, transformadores ou cabos elétricos, podem provocar curtos-circuitos e interromper o fornecimento de energia. Além disso, as linhas com cerol podem cortar os cabos de condução de eletricidade e provocar um acidente mais grave”, alerta Guilherme Mafra, gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Elektro.

Os municípios atendidos pela Neoenergia Elektro que mais registraram ocorrências envolvendo pipas em 2024 foram: Francisco Morato, com 140 ocorrências e 47 mil clientes prejudicados com falta de energia; e Franco da Rocha, com 75 ocorrências e 29 mil clientes prejudicados com falta de energia. Em algumas cidades, o número de registros de incidentes dessa natureza aumentou 68%, como em Mongaguá – que saltou de 19 para 32 ocorrências em 2024.

Recomendações importantes

Soltar pipas deve ser sempre uma brincadeira para lugares abertos e sem rede elétrica por perto como parques, praças, campos de futebol e áreas afastadas dos centros urbanos. Em caso de pipas presas em postes ou na fiação, as pessoas jamais devem tentar retirá-las. Apenas profissionais das distribuidoras de energia estão devidamente autorizados e capacitados para se aproximarem da rede elétrica.

A Neoenergia Elektro também destaca que é proibido entrar em subestações de energia. O acesso a esses locais é restrito e extremamente perigoso.

Para evitar riscos às pessoas e comprometer o atendimento das distribuidoras, seguem abaixo algumas dicas para reduzir as chances de acidentes com pipas:

– Nunca use fios metálicos nem papel laminado para confeccionar a pipa, eles são como condutores de energia e podem causar choques elétricos;

– Se a pipa ficar presa nos fios elétricos, nunca tente retirá-las;

– Não use cerol ou linha chilena. Além do risco de ferir ou mesmo matar, esses materiais costumam cortar os fios;

– Não jogue objetos na rede de energia elétrica, como arames, correntes e cabos de aço, além de causar interrupções no fornecimento, há grande risco de provocar acidentes;

– Não solte pipas em dias de chuva ou vento muito forte. Em caso de relâmpagos, recolha a pipa imediatamente;

– Atenção com motos e bicicletas. A linha pode ser perigosa para quem utiliza esses veículos.

