Prefeitura de Votuporanga realiza capacitação para o Terceiro Setor 

Formação orientou entidades parceiras sobre planejamento, execução e novo modelo eletrônico de prestação de contas.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Governo realizou na manhã da última terça-feira (25.nov) uma capacitação voltada ao Terceiro Setor, reunindo presidentes de entidades, técnicos responsáveis pelos planos de trabalho, contadores, comissões de seleção e monitoramento, além de gestores municipais.

A formação foi conduzida pelos servidores Denis Damião Oliver do Nascimento, chefe do Departamento de Prestação de Contas, e Marianne Schiavelli Marinho Leal, chefe do Departamento de Convênios e Captação de Recursos.

O encontro teve como objetivo orientar as organizações sobre a formalização das parcerias, a elaboração dos planos de trabalho e a correta aplicação dos recursos públicos. Também foram apresentados os detalhes do novo modelo de prestação de contas, que está sendo implantado a partir de 2025. O processo passará a ser totalmente eletrônico, proporcionando mais agilidade, economia e precisão no registro das informações, conforme diretrizes da nova Fase de Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Atualmente, o Município mantém parceria com 21 entidades do Terceiro Setor, que atuam nas áreas de assistência social, saúde, educação e cultura.

Durante a capacitação, foram detalhados os procedimentos necessários para garantir a correta execução das atividades e a regularidade da prestação de contas. O foco foi reforçar a segurança jurídica, a transparência e a boa gestão dos recursos, prevenindo censuras e evitando devoluções.

Participaram do evento equipes da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria da Educação, da Secretaria da Saúde e representantes das entidades conveniadas.

A secretária da pasta, Meire Regina de Azevedo, destacou a importância da iniciativa: “A capacitação é fundamental para garantir que nossas entidades parceiras tenham segurança e clareza em todos os processos. Trabalhamos para que cada recurso destinado ao Terceiro Setor seja aplicado com responsabilidade e gere benefícios reais para a população. Quando fortalecemos as instituições, toda a rede de atendimento se desenvolve, e quem ganha é a comunidade.”