Rafael Guanaes renova e segue no Mirassol em 2026 

A informação foi postada pelo Mirassol no perfil do clube nas redes sociais nesta terça-feira (25); São 17 vitórias à frente do Leão, 60% de aproveitamento na elite do futebol brasileiro, além da classificação para a Copa Libertadores da próxima temporada.

Rafael Guanaes vai comandar o Mirassol em 2026. O técnico estreante na Série A deste ano renovou contrato com o clube do noroeste paulista até o fim da próxima temporada. O anúncio foi na noite desta terça-feira (25.nov).

Segundo apurado, a negociação do Leão com comandante que teve passagem vitoriosa pelo Clube Atlético Votuporanguense – onde conquistou a Copa Paulista de 2018, começou há algumas semanas, principalmente com a iminência da classificação direta à fase de grupos da Libertadores.

O caçula do Brasileirão ultrapassou a marca de 45 pontos no meio do returno e está atualmente na quarta colocação. Nesta rodada, venceu o Ceará por 3 a 0 e ficou com 99% de chances de uma vaga direta na Libertadores.

Guanaes chegou ao Leão sem experiência na elite nacional. Ele havia saído do Atlético-GO no começo do ano e estava sem clube quando a diretoria do Leão o contratou, dias após demitir Eduardo Barroca. Na metade de março, assumiu o comando da equipe com o principal objetivo de manter o clube na Série A do ano que vem.

O técnico, nascido em São Paulo, se transformou em uma figura de confiança na beira do gramado e no dia a dia no CT. Aliás, quando estava nas negociações, ele dizia que era um “casamento que tinha tudo para dar certo”, já que sempre teve a vontade de treinar o time amarelo e verde.

Um nome antes não tão conhecido pelo Brasil, que agora vai ultrapassar as fronteiras nacionais. Sob seu comando, o Mirassol venceu 17 jogos, empatou 12 e perdeu apenas seis. A equipe conquistou, até o momento, 63 pontos, ou seja, 60% de aproveitamento na elite do futebol brasileiro.