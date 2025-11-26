Neoenergia Elektro alerta para cuidados na montagem da iluminação de Natal

Concessionária reforça orientações de segurança e dicas para reduzir o impacto na conta de luz durante as festas.
Com a chegada do período natalino, as casas e comércios começam a ganhar luzes e enfeites que trazem encanto às celebrações. Mas, por trás do brilho, existem riscos que exigem atenção. A Neoenergia Elektro reforça orientações de segurança elétrica e dicas para economizar energia, garantindo que a magia do Natal não seja interrompida por acidentes ou gastos inesperados.
Segurança em primeiro lugar
A instalação inadequada de luzes e enfeites pode causar choques elétricos, curtos-circuitos e até incêndios. Para evitar problemas, a concessionária recomenda:
- Verifique a procedência dos produtos: utilize apenas pisca-piscas e extensões com selo do Inmetro.
- Inspecione os fios: não use enfeites com cabos descascados ou danificados.
- Evite sobrecarga: não conecte várias extensões em uma única tomada.
- Área externa exige cuidado extra: use produtos específicos para ambientes externos, resistentes à água, e proteja as conexões contra chuva.
- Desligue ao sair ou dormir: isso reduz riscos e economiza energia.
- Atenção aos temporais: em caso de raios ou chuvas fortes, desligue a iluminação externa para evitar acidentes.
Economia sem perder o brilho
Além da segurança, é possível manter a decoração sem pesar no bolso:
- Prefira lâmpadas LED: consomem até 80% menos energia que as incandescentes.
- Use temporizadores: programe para desligar automaticamente durante a madrugada.
- Planeje a decoração: evite excesso de luzes e priorize pontos estratégicos.
- Compare consumo: uma árvore com LED pode custar até 10 vezes menos na conta de luz do que uma com lâmpadas tradicionais.
“O Natal é um momento especial, mas não podemos esquecer da segurança e da economia. Com pequenos cuidados, é possível evitar acidentes e manter o orçamento equilibrado”, afirma Guilherme Mafra, gerente de saúde e segurança da Neoenergia Elektro.