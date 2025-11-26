Neoenergia Elektro alerta para cuidados na montagem da iluminação de Natal

Concessionária reforça orientações de segurança e dicas para reduzir o impacto na conta de luz durante as festas.

Com a chegada do período natalino, as casas e comércios começam a ganhar luzes e enfeites que trazem encanto às celebrações. Mas, por trás do brilho, existem riscos que exigem atenção. A Neoenergia Elektro reforça orientações de segurança elétrica e dicas para economizar energia, garantindo que a magia do Natal não seja interrompida por acidentes ou gastos inesperados.

Segurança em primeiro lugar

A instalação inadequada de luzes e enfeites pode causar choques elétricos, curtos-circuitos e até incêndios. Para evitar problemas, a concessionária recomenda:

Verifique a procedência dos produtos: utilize apenas pisca-piscas e extensões com selo do Inmetro.

Inspecione os fios: não use enfeites com cabos descascados ou danificados.

Evite sobrecarga: não conecte várias extensões em uma única tomada.

Área externa exige cuidado extra: use produtos específicos para ambientes externos, resistentes à água, e proteja as conexões contra chuva.

Desligue ao sair ou dormir: isso reduz riscos e economiza energia.

Atenção aos temporais: em caso de raios ou chuvas fortes, desligue a iluminação externa para evitar acidentes.

Economia sem perder o brilho

Além da segurança, é possível manter a decoração sem pesar no bolso:

Prefira lâmpadas LED: consomem até 80% menos energia que as incandescentes.

Use temporizadores: programe para desligar automaticamente durante a madrugada.

Planeje a decoração: evite excesso de luzes e priorize pontos estratégicos.

Compare consumo: uma árvore com LED pode custar até 10 vezes menos na conta de luz do que uma com lâmpadas tradicionais.

“O Natal é um momento especial, mas não podemos esquecer da segurança e da economia. Com pequenos cuidados, é possível evitar acidentes e manter o orçamento equilibrado”, afirma Guilherme Mafra, gerente de saúde e segurança da Neoenergia Elektro.