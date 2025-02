Prefeitura de Votuporanga prorroga contrato de empresa de iluminação pública 

A renovação, por mais seis meses, ocorre em meio a queixas reiteradas de pontos escuros pela cidade apresentadas por munícipes e vereadores na Câmara, inclusive, com Voto de Repúdio.

A Prefeitura de Votuporanga/SP, por meio da Secretaria Municipal de Administração, oficializou nesta semana o termo aditivo de contrato da empresa RSM Engenharia Ltda, responsável pelo serviço de manutenção da Iluminação Pública no município, por mais seis meses, ou seja, até o dia 31 de julho, com um reajuste no valor mensal repassado à empresa, totalizando R$ 342.322,14.

A prorrogação acontece em meio as intermináveis reclamações da população e dos vereadores sobre a qualidade dos serviços prestados, o que tem deixado a cidade com inúmeros pontos escuros.

Vale ressaltar que as reclamações não começaram agora, inclusive, assim como sua antecessora, desde que assumiu os serviços no município, no início de 2024, a empresa tem sido alvo constante de críticas pela demora para atender chamados e efetuar a troca de lâmpadas queimadas, o que já rendeu uma Moção de Repúdio na Câmara, apresentado no dia 3 de junho do ano passado, pelo presidente da Casa de Leis, vereador Daniel David (MDB).

Á época, conforme noticiado pelo Diário, a Moção de Repúdio veio na esteira de irritação generalizada dos vereadores com o trabalho da RSM Engenharia Ltda. Em 2025, apesar da renovação de parte dos parlamentares, logo na primeira sessão, o tema voltou à tona, quando Osmair Ferrari (PL) voltou a questionar a prestação de serviços da empresa.

“Começando o ano e mais uma vez temos que vir aqui falar desse assunto, é até chato, a gente diz que não vai falar mais, mas não tem jeito, temos que reclamar da empresa de iluminação pública. Não tem condição, há mais de 30 dias na Rua Bahia, entre a Tibagi e a Itacolomi, tiraram o braço de iluminação e não colocaram mais nada, não estou falando que foi a empresa, mas está toda escura. A cobrança da CIP (Contribuição de Iluminação Pública) vem, né?”, desabafou Osmair Ferrari.

“E vou dizer mais: hoje eu liguei as 14h33, às 14h50, e as 16h06, só fica tocando música no 0800. Não se fala com um gerente, não fala com o dono, não fala com ninguém, não tem um escritório em Votuporanga, não dá para entender. Uma coisa ou outra eles atendem, mas não dá, é muito devagar”, concluiu o vereador.

Ainda em 2024, a sequência de reclamações de moradores e dos vereadores levou o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), por meio da promotora de justiça Ana Lucia de Biazzi Pereira Ferreira da Silva, a instaurar um inquérito civil para apurar as denúncias de descumprimento de contrato na manutenção e conservação da Iluminação Pública em Votuporanga. A medida foi adotada após uma representação assinada por vereadores apontar falhas que estariam deixando Votuporanga às escuras.