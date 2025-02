Condenado por estelionato em Votuporanga é preso no MS 

Indivíduo que foi preso em Três Lagoas/MS era considerado foragido da justiça desde o final do ano passado.

Um homem condenado por estelionato foi preso na última quinta-feira (30.jan), em Três Lagoas/MS, por policiais civis da Seção de Investigação Geral (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI). Ele era procurado pela Justiça do Estado de São Paulo após ser condenado pelo crime, praticado em Votuporanga/SP, em 2021.

De acordo com o apurado, o indivíduo que não teve identidade divulgada já possuía diversas outras condenações por estelionato e, no final do ano passado, foi sentenciado a cumprir pena em regime fechado. Após a expedição do mandado de prisão, ele passou a ser considerado foragido.

Diante do desenrolar do caso, na semana passada, a Polícia Civil de São Paulo solicitou apoio da SIG de Três Lagoas para localizá-lo. Ele foi encontrado e preso, sendo que agora, aguarda transferência para uma unidade prisional do Estado de São Paulo, onde cumprirá a pena.

*Com informações do DouradosNews