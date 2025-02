Lateral direita vira principal dúvida do Corinthians para Dérbi 

Matheuzinho ainda tem presença incerta e, caso não tenha condições de enfrentar o Palmeiras, cederá sua vaga no time titular ao jovem Léo Maná.

A lateral direita é a grande dúvida de Ramón Díaz para o clássico da próxima quinta-feira, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O Corinthians ainda não sabe se terá o titular Matheuzinho em condições de atuar em alto nível na casa do rival e, por isso, a possibilidade de que Léo Maná inicie o Dérbi não está descartada.

Matheuzinho trata um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda que o tirou da lista de relacionados dos jogos contra o Noroeste (1° de fevereiro) e Novorizontino (3 de fevereiro).

Há uma certa precaução com o atleta, já que o foco do Corinthians neste primeiro trimestre está nos jogos da Conmebol Libertadores e não mais na fase de grupos do Paulistão, já que a equipe está com a vaga ao mata-mata muito bem encaminhada.

Caso Matheuzinho tenha condições físicas de ir a campo no clássico, a tendência é de que o técnico Ramón Díaz o escale como titular. Afinal, o Dérbi no Allianz Parque é encarado internamente como a oportunidade perfeita para testar o time ideal do Alvinegro às vésperas da estreia na Libertadores, agendada para o dia 19 deste mês.

Por outro lado, o Corinthians não deve correr riscos desnecessários. Neste cenário, surge a possibilidade de que o garoto Léo Maná ganhe a chance no Allianz Parque e forme o sistema defensivo junto com Hugo Souza, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu.

O menino do Terrão tem se destacado neste início de temporada, tem o aval da comissão técnica que bateu o martelo pela sua promoção e o consequente empréstimo do experiente Fagner ao Cruzeiro. Além disso, Maná tem tido apresentações sólidas no Paulistão.

Na tarde desta quarta-feira, no único treinamento com todo o grupo em campo antes do Dérbi, Ramón Díaz baterá o martelo e definirá a escalação titular para o clássico.

Até aqui, o Corinthians é o time de melhor campanha no Paulistão com 18 pontos ganhos em sete rodadas disputadas. Importante ressaltar que a equipe do Parque São Jorge tem um jogo a mais que seus concorrentes, já que precisou antecipar o duelo com o Novorizontino, válido pela 11ª rodada.

*Com informações do ge