Prefeitura contrata empresa para executar obra de drenagem na Vila Carvalho 

Esta obra vai permitir a futura pavimentação das ruas do bairro e, com isso, atender a uma antiga reivindicação dos moradores.

A Prefeitura de Votuporanga está finalizando o processo licitatório para contratar empresa para executar obra de drenagem na Vila Carvalho. A melhoria visa solucionar o problema de erosões e inundações causados por chuvas intensas e oferecer mais qualidade de vida às famílias que residem no bairro. Além disso, esta obra vai permitir a futura pavimentação das ruas do bairro e, com isso, atender a uma antiga reivindicação dos moradores.

Estão previstos no projeto de drenagem a instalação de mais de 1,1 mil metros de tubulações, além de 14 PV’s, caixas de transição, dissipação e estrutura para lançamento da água coletada no Córrego Cachoeirinha. A partir do início, a previsão é de que a obra tenha duração de 120 dias.

Serão investidos cerca de R$ 650 mil de recursos públicos, sendo R$ 546 mil conquistados pelo prefeito Jorge Seba, com apoio do deputado estadual Carlão Pignatari, junto ao Fehidro – Fundo Estadual de Recursos Hídricos, tendo como agente financeiro a Agência Desenvolve SP.

Os benefícios para a comunidade local serão inúmeros, entre eles, a prevenção de enchentes, reduzindo o risco de inundações; proteção de infraestruturas, minimizando os danos a propriedades e estradas; redução de erosão, devido ao melhor controle do fluxo de água superficial; manutenção da qualidade da água, já que reduz a contaminação de corpos d´água, filtrando poluentes e sedimentos antes que a água chegue até o córrego; e conservação da biodiversidade.

Em maio deste ano a Prefeitura e a Saev Ambiental entregaram a Estação Compacta de Tratamento de Esgoto na Vila Carvalho. “Com esta obra de galeria, finalizaremos uma etapa de infraestrutura essencial para levar o asfalto para a Vila Carvalho. Importante lembrarmos que iniciamos esse processo de regularização fundiária da Vila Carvalho em 2015, quando eu ainda era secretário de planejamento. Após assinatura das escrituras, onde cada família teve a posse de seu imóvel registrada, a região começou a ser contemplada com obras importantes como a instalação de redes de água, esgoto, iluminação e, agora, instalação de galerias para captação das águas de chuva”, explicou o prefeito Jorge Seba.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3