Casos de infarto entre jovens aumentam 180% no Brasil, diz Ministério da Saúde

O infarto é a principal causa de morte no Brasil. Historicamente era uma doença restrita a pessoas mais velhas. Nos últimos anos, casos entre mais os jovens têm aumentado muito. O motivo? Mudança nos hábitos. Mudança para pior. Os jovens estão adotando um estilo de vida que faz o corpo envelhecer mais rapidamente.

A obesidade, o sedentarismo, o uso de drogas, de anabolizantes, o tabagismo são os principais fatores de risco. De acordo com um levantamento do Ministério da Saúde o número de internações de pessoas com menos de 40 anos passou de menos de dois casos a cada 100 mil habitantes, no ano 2000, para quase 5, em 2024. Um aumento de 180%. Isso sem contar os atendimentos na rede privada.

De acordo cardiologista Roberto Giraldez, esses são casos evitáveis. hábitos saudáveis e exames frequentes reduzem o risco de morte.