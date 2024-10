Quantos jogos Neymar pode disputar até a próxima convocação da Seleção?

Retorno do camisa 10 aos gramados aumenta expectativa sobre convocação para jogos contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias.

O retorno de Neymar aos gramados nesta segunda-feira, após um ano e quatro dias afastado do futebol por lesão, faz crescer a expectativa sobre a presença do camisa 10 nos próximos jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias, contra a Venezuela, dia 14 de novembro, e Uruguai, dia 19.

No entanto, mesmo completamente recuperado da lesão de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, Neymar não terá muitas chances de ganhar ritmo de jogo no Al-Hilal até a próxima Data Fifa.

Dos cinco jogos que o Al-Hilal vai disputar nas próximas quatro semanas, Neymar só poderá estar em campo duas vezes. Os outros três compromissos são pelo Campeonato Saudita, mas o brasileiro só poderá ser inscrito na competição em 2025.

Como não poderá enfrentar o Al-Taawoun, sábado, pela Liga Saudita, a próxima chance de jogar será no dia 29 de outubro, contra o Al Tai, pela Copa do Rei Saudita. Depois, poderá enfrentar o Esteghlal, dia 4 de novembro, pela Champions da Ásia.

Três vitórias e três derrotas sem Neymar

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, terá de enviar a pré-lista de convocados até domingo, tendo visto Neymar em campo apenas nesta segunda-feira, por cerca de meia hora – o camisa 10 entrou em campo aos 31 minutos do segundo tempo na vitória do Al-Hilal por 5 a 4 sobre o Al-Ain, pela Champions da Ásia, e o jogo teve 15 minutos de acréscimos.

A convocação final para os jogos do Brasil contra Venezuela e Uruguai será divulgada no dia primeiro de novembro. Se for titular e ficar em campo até o fim nos dois jogos do Al-Hilal, Neymar chegará à próxima Data Fifa com 210 minutos em campo (dois jogos inteiros e os 30 desta segunda).

O último jogo do atacante havia sido em outubro do ano passado, quando sofreu uma grave lesão durante o confronto entre Brasil e Uruguai, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Desde então, ele vinha em processo de recuperação, após passar por cirurgia no joelho esquerdo.

Com dez rodadas disputadas, o Brasil está em quarto lugar nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Sem Neymar, a seleção brasileira disputou seis partidas pela competição, com três derrotas e três vitórias. A equipe de Dorival Júnior chegou a estar em quinto na classificação, mas as vitórias sobre Chile e Peru na última Data Fifa, em outubro, melhorou a colocação do Brasil na tabela.

*Com informações do ge

