Adolescente é apreendido com drogas em Jales 

O caso foi registrado nesta segunda-feira (21). De acordo com a polícia, o adolescente já foi internado na Fundação Casa e é conhecido pelas autoridades de segurança.

Um adolescente foi apreendido com drogas em Jales/SP, na manhã desta segunda-feira (21.out).

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já tem antecedentes criminais e histórico de internação na Fundação Casa. Ele foi localizado pela equipe da DIG (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) quando saia de casa para negociar drogas. No local, foram localizadas porções de cocaína e maconha, além de uma balança de precisão.

De acordo com a polícia, o adolescente é conhecido como “terrorista” por usuários e traficantes de drogas. Ele foi levado à Central de Polícia Judiciária de Jales e o delegado plantonista procedeu com a apreensão. As drogas e objetos localizados no imóvel também foram recolhidos.

*Com informações do g1

