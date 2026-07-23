Prefeitura abre inscrições para três cursos gratuitos de qualificação profissional em parceria com o Senac

Capacitações em Alongamento de Unhas, Libras e Produção de Vídeo para Internet terão inscrições abertas a partir desta sexta-feira (24), exclusivamente pelo site do CTMO.

Três oportunidades de qualificação profissional gratuita estarão com inscrições abertas a partir desta sexta-feira (24.jul) em Votuporanga. Promovidos pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sob coordenação do Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani” (CTMO), em parceria com o Senac, os cursos são voltados às áreas de Alongamento de Unhas, Língua Brasileira de Sinais (Libras) I e Produção de Vídeo para Internet.

Ao todo, serão disponibilizadas 50 vagas, distribuídas entre as três capacitações, que têm como objetivo ampliar as oportunidades de qualificação profissional e favorecer o acesso da população ao mercado de trabalho.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente de forma on-line, por meio do site do CTMO, disponível em ctmoemprega.lovable.app. No portal, os interessados podem consultar os cursos disponíveis e realizar a inscrição.

O curso de Alongamento de Unhas oferece 10 vagas e será realizado no CTMO entre os dias 17 de agosto e 10 de setembro, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h. Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais e Ensino Fundamental II completo.

Também com início em 17 de agosto, o curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras) I contará com 20 vagas e será realizado no Parque da Cultura, às segundas, terças e quintas-feiras, das 19h às 22h, seguindo até o dia 6 de outubro. Os interessados devem ter 13 anos ou mais e Ensino Fundamental I completo.

Já o curso de Produção de Vídeo para Internet terá início em 31 de agosto e será realizado no CTMO até o dia 28 de setembro, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h. São oferecidas 20 vagas para candidatos com 16 anos ou mais e Ensino Fundamental II incompleto.

As capacitações integram as ações desenvolvidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico para ampliar o acesso da população à formação profissional, em parceria com o Senac, oferecendo cursos gratuitos alinhados às demandas do mercado e incentivando a geração de emprego, renda e novas oportunidades para os moradores de Votuporanga.

Mais informações podem ser obtidas no CTMO, pelo telefone (17) 3406-1488, ramal 208, ou no Senac, pelo telefone (17) 3426-6700.