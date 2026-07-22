Ação integrada leva serviços públicos e atende 46 famílias no Conjunto Habitacional “Thui Seba”

Iniciativa reuniu secretarias municipais, CDHU e Saev Ambiental para oferecer orientações, atendimentos e acompanhamento às famílias beneficiadas pelo empreendimento.

A Prefeitura de Votuporanga atendeu 46 famílias durante a ação integrada de pós-ocupação realizada no último sábado (18.jul), no Conjunto Habitacional “Thui Seba”. A iniciativa foi coordenada pela Secretaria de Planejamento Urbano, em parceria com as Secretarias de Direitos Humanos, da Assistência Social e Desenvolvimento Social e de Bem-Estar Animal, além da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e da Saev Ambiental.

A ação teve como objetivo aproximar os serviços públicos dos moradores, oferecendo atendimentos, orientações e acompanhamento das demandas identificadas após a mudança das famílias para o novo conjunto habitacional.

Durante o plantão, realizado na Casa de Apoio da Saev Ambiental, os moradores receberam orientações sobre atualização de endereço no Cadastro Único, benefícios sociais, Tarifa Social de Energia Elétrica, atendimento com assistentes sociais, emissão da Carteirinha da Pessoa com Deficiência (PcD), elaboração de currículos, inscrições no programa Votuporanga em Ação e agendamento para castração de cães.

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) também participou da ação, realizando entrevistas com os moradores para subsidiar a elaboração do plano de ação do Trabalho Técnico Social, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Planejamento Urbano durante a fase de pós-ocupação do empreendimento.

A secretária de Planejamento Urbano, Tássia Gélio Coleta, destaca que o acompanhamento das famílias após a entrega das moradias é fundamental para garantir a efetividade da política habitacional: “Mais do que entregar as moradias, é fundamental acompanhar as famílias neste período de adaptação e garantir que tenham acesso aos serviços públicos. Esse trabalho integrado permite identificar demandas, orientar os moradores e buscar soluções de forma mais ágil e eficiente”, afirma.

A iniciativa faz parte das ações de pós-ocupação desenvolvidas pela Prefeitura de Votuporanga para acompanhar as famílias do Conjunto Habitacional “Thui Seba”, fortalecendo o acesso aos serviços públicos e o atendimento das demandas identificadas no empreendimento.