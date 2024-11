Secretaria de Direitos Humanos em parceria com CMDPcD realiza 3º Encontro Anjo da PcD

Evento tem objetivo de orientar, instruir e valorizar a causa PcD e contará com entrega de certificado e credencial aos participantes.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPcD) realizará, no dia 6 de dezembro, das 8h às 17h, no auditório do IFSP, na Av. Jerônimo Figueira da Costa, 3014 – Pozzobon, o 3º Anjo da Pessoa com Deficiência. O encontro tem o objetivo de orientar, instruir e valorizar a causa PcD e contará com entrega de certificado e credencial aos participantes.

As inscrições estão abertas para o púbico em geral e devem ser realizadas por meio de formulário on-line através do link: https://www.votuporanga.sp. gov.br/portal/servicos/1032/3- anjo-pcd/ .

Palestras:

9h – “Por dentro do espectro autista: definições, vivências e desafios”, com Gabriela Caporalini Teodoro

Gabriela tem 22 anos, é autista nível 1 de suporte e está no 6º período de Psicologia na Unifev. Recebeu seu diagnóstico de autismo de forma tardia, o que a motivou a lutar pelos direitos das pessoas com deficiências. Desenvolveu o projeto “Florescendo o Invisível” para conscientizar sobre o Cordão de Girassol e as deficiências ocultas, criadora e coordenadora do grupo de estudos sobre psicopatologia humanizada “EmpatizaMente”.

Também está trabalhando em um projeto de iniciação científica sobre a saúde mental de mulheres autistas com diagnóstico na fase adulta.

15h – “Políticas públicas no TEA e direitos dos autistas”, com Anita Albuquerque

Mãe do Frederico, autista nível 3 de suporte, é professora, palestrante e advogada, especializada em direitos dos autistas e outras deficiências. É pós-graduada pela USP em Educação e Meio Ambiente e especialista em intervenções precoces no autismo e direitos dos autistas de A a Z.

É responsável e escritora do projeto Luz Azul, pioneiro na entrega da CIPTEA, a Carteirinha do Mion, no Brasil. O Projeto Luz Azul foi replicado em Meridiano e Américo de Campos e está em fase de implementação em outros municípios, da região e de outros estados. Anita também auxiliou vários municípios na implementação de políticas públicas no TEA.

Participações

Pricila Montilha, mãe atípica com três filhos, uma vivência que enriquece sua prática e sua sensibilidade profissional. Portadora de autismo nível 1 de suporte, TDAH, TOD, graduada em Pedagogia; foi coordenadora de projeto social Cidadão do Futuro durante seis anos, funcionária Pública, educadora infantil e vereadora eleita em 2024 por Guarani D’Oeste/SP.

Defende pautas voltadas para a educação inclusiva, com ações para melhoria de políticas públicas e apoio aos profissionais da educação. Atua também no desenvolvimento de atividades inclusivas e adaptadas às necessidades das crianças, integrando habilidades pedagógicas à vivência como mãe atípica e autista.

Possui experiência em projetos de ação social e parcerias para melhorias no ambiente escolar e nas condições de ensino. Atua no engajamento em causas de inclusão e acessibilidade, tanto em sua atuação pública como em projetos pessoais. Participa de formações e pesquisas sobre práticas pedagógicas inclusivas e desenvolvimento infantil em ambientes educacionais e culturais.

Vinícius Henrique de Oliveira Carvalho, autista, estudante de psicologia e escritor, vai contar seu testemunho sobre autismo e comentar sobre o lançamento de seu livro Érlion e os Mistérios de laornes.

Mais informações sobre o 3º Encontro Anjo da PcD podem ser obtidas na Secretaria de Direitos Humanos, que fica na Rua São Paulo, nº 3771, Centro. O telefone para mais informações é o (17) 3422-2770.

