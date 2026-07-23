Rafael Tolói lesiona a coxa direita e desfalca o São Paulo 

Zagueiro não estará à disposição para enfrentar o Flamengo, no domingo, às 18h30.

O zagueiro Rafael Tolói lesionou a região posterior da coxa direita na derrota do São Paulo por 2 a 1 para o Athletico, na última quarta-feira, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro.

Tolói foi substituído ainda no primeiro tempo com dores na coxa e iniciou o tratamento. O jogador chegou a chorar no banco de reservas.

Nesta quinta-feira, o zagueiro passou por exames de imagem, que detectaram um estiramento muscular.

O defensor não estará à disposição do técnico Dorival Júnior na partida contra o Flamengo, no domingo, às 18h30, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista coletiva depois da derrota para o Athletico, o técnico Dorival Júnior revelou que Rafael Tolói já tinha tido um problema físico durante o período sem jogos para a disputa da Copa do Mundo: “O problema que tivemos foi com o Tolói, que durante a pré-temporada teve um problema e retornou mais tarde do que todos aos treinamentos. Ele praticamente não cumpriu toda a pré-temporada por causa dessa dificuldade. Acabou sentindo. Jogou a partida anterior, participou do amistoso da última sexta-feira, somou praticamente 80 minutos de trabalho e estava pronto para essa situação, mas, infelizmente, acabou acontecendo”, disse.

O São Paulo espera o retorno de Sabino, recuperado de uma lesão muscular, no jogo contra o Flamengo. Se não puder contar com o zagueiro, o time deve entrar em campo com Osório, que entrou no lugar de Tolói diante do Athletico.

*Com informações do ge