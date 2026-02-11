Carnaval: comércio terá horário especial e expectativa de movimentação

Cidade se prepara para receber consumidores da região e público do Oba Festival, impulsionando diversos setores da economia local.

O comércio de Votuporanga terá funcionamento diferenciado durante o fim de semana do Carnaval, operando no sábado das 9h às 18h, na segunda-feira das 13h às 18h, permanecendo fechado na terça-feira e retomando as atividades na quarta-feira, das 13h às 18h.

Referência para toda a região, o comércio votuporanguense deve atrair consumidores de diversas cidades, que aproveitam a data para frequentar as lojas e atualizar suas compras.

A expectativa de aquecimento da economia é reforçada pela volta de um dos maiores eventos do país, o Carnaval do Oba Festival, que novamente será sediado em Votuporanga e deve gerar intensa movimentação, principalmente em conveniências, mercados, lojas de roupas e calçados voltados para a ocasião, além de salões de beleza.

Além disso, o impacto positivo também se reflete na geração de empregos temporários para o evento, com trabalhadores que acabam injetando recursos diretamente no comércio local.

“O Carnaval é um período estratégico para o nosso comércio, ainda mais com um evento da dimensão do Oba Festival, que atrai milhares de pessoas e movimenta toda a cidade. Votuporanga se consolida como polo regional de compras e serviços”, destaca a presidente da Associação Comercial de Votuporanga (ACV), Natália de Haro.

Para dúvidas sobre horários específicos ou outras necessidades relacionadas ao calendário do comércio, a ACV orienta o contato direto com os sindicatos.