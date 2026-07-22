Juiz marca julgamento de Maduro nos EUA para junho de 2027

Ex-presidente venezuelano participou de audiência preliminar em tribunal federal de Nova York e se declarou inocente.

O julgamento do ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, nos Estados Unidos foi marcado para começar em 1º de junho de 2027. A definição ocorreu nesta quarta-feira (22.jul), durante uma audiência em um tribunal federal de Nova York, onde Maduro e a esposa, Cilia Flores, foram informados sobre o cronograma do processo.

Maduro responde a quatro acusações criminais, incluindo conspiração para narcoterrorismo e para importação de cocaína. Segundo a Justiça americana, ele teria usado sua posição de liderança na Venezuela para facilitar operações de tráfico internacional de drogas. O ex-presidente venezuelano nega as acusações e se declara inocente.

Em uma petição judicial apresentada na noite desta terça-feira (21), os promotores do Ministério Público Federal de Manhattan e os advogados de defesa de Maduro já tinham proposto o início do julgamento para a data.

Durante a audiência, Maduro compareceu ao tribunal de Manhattan usando uniforme bege de presidiário e foi escoltado por agentes federais americanos. O juiz distrital Alvin Hellerstein será responsável por definir os próximos passos do processo. Segundo ele, esse cronograma pode ter ajustes.