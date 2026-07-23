Polícia prende homem suspeito de espiar mulher durante o banho 

O suspeito de 33 anos foi preso em Bento de Abreu/SP. O filho e o marido da vítima avistaram o homem olhando pela janela do banheiro da casa da família.

Um homem de 33 anos foi preso na noite desta terça-feira (21.jul), em um sítio na zona rural de Bento de Abreu/SP, suspeito de espiar uma mulher, de 49 anos, enquanto ela tomava banho.

De acordo com o boletim de ocorrência, o marido e o filho da vítima encontraram o suspeito no quintal da casa, olhando pela janela do banheiro.

O homem tentou fugir, mas foi alcançado pelo filho da mulher, que, junto do pai, acionou a Polícia Militar.

A família informou aos policiais que o suspeito já era conhecido na cidade por envolvimento em ocorrências semelhantes, além de outros crimes. Ele foi preso em flagrante por importunação sexual.

O homem passou por audiência de custódia nesta quarta-feira (22) e foi solto, para responder ao processo em liberdade.

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) segue investigando o caso.