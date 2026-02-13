Polícia prende suspeito de estuprar mulher após fingir que a ajudaria com carro sem gasolina em Fernandópolis 

A prisão ocorreu nesta quinta-feira (12), na propriedade rural onde ele se escondia, em Ribeirão Pires/SP. O indivíduo de 37 anos é ex-detento, com antecedentes criminais por furto, ameaça e lesão corporal, além de ser reincidente em crimes sexuais, pois já tinha abusado de duas crianças.

Um homem de 37 anos foi preso nesta quinta-feira (12.fev), em Ribeirão Pires/SP, suspeito de estuprar uma mulher após fingir que a ajudaria a buscar combustível para o carro e ameaçá-la com uma arma em Fernandópolis/SP, no final do ano passado.

Segundo a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), o agressor abordou a vítima, de 44 anos, dizendo que iria ajudá-la, mas passou a ameaçá-la com uma arma e a obrigou a dirigir até outro bairro, onde praticou a violência sexual.

Depois de cometer o crime, o suspeito fugiu. Conforme a polícia, ele é ex-detento, com antecedentes criminais por furto, ameaça e lesão corporal, além de ser reincidente em crimes sexuais, pois já tinha abusado de duas crianças em Ribeirão Pires.

Logo após o crime, o criminoso saiu de Fernandópolis para Ribeirão Pires, onde se escondia em uma propriedade rural.