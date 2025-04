Mulheres são presas por tráfico de drogas em Pontes Gestal 

A operação conjunta entre a Polícia Civil e Polícia Militar resultou na prisão das duas mulheres e na apreensão de entorpecentes. Já as duas crianças que estavam na casa ficaram sob responsabilidade do Conselho Tutelar, sendo entregues aos cuidados da avó materna.

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar deflafrada na manhã do último sábado (5.abr), resultou na prisão e duas mulheres, suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas, e na apreensão de entorpecentes em Pontes Gestal/SP.

De acordo com o apurado, a ação foi desencadeada para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada na Rua Geraldo Soares Faleiros, na região central da cidade. Durante a abordagem, uma das moradoras da residência tentou se desfazer das drogas, jogando parte dos entorpecentes no vaso sanitário e acionando a descarga. No entanto, a tentativa de ocultação não foi suficiente para enganar os policiais, que realizaram buscas mais detalhadas pelo local.

Durante as buscas, os policiais localizaram os materiais ilícitos escondidos na caixa de esgoto externa da residência. Ao todo, foram apreendidos 55,81 gramas de crack e 24,25 gramas de cocaína, quantidades compatíveis com o tráfico de drogas.

Diante do flagrante, as mulheres receberam voz de prisão e foram apresentadas na Central de Flagrantes de Votuporanga/SP, onde foram ouvidas e colocadas à disposição da Justiça. Já as duas crianças que estavam na casa ficaram sob responsabilidade do Conselho Tutelar, sendo entregues aos cuidados da avó materna.