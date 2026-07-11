Homem é preso após manter ex-mulher e três filhas em cárcere privado em Rio Preto 

Dependente químico, ele ameaçou as vítimas com uma faca. Caso ocorreu no bairro Jardim Vida Nova, em São José do Rio Preto/SP, na noite desta quinta-feira (9).

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante suspeito de manter a ex-mulher e as três filhas do casal reféns e presas dentro de casa por não aceitar a separação, no bairro Jardim Vida Nova, em São José do Rio Preto/SP, na noite desta quinta-feira (9.jul).

Segundo a Polícia Militar, o suspeito, que estava armado com uma faca, não aceitava o fim do relacionamento. As vítimas são a ex-mulher, de 35 anos, e as filhas de 18, 13 e 6 anos.

Na ocasião, o homem chegou à casa dizendo que queria conversar. A filha mais velha, de 18 anos, conseguiu acionar a Polícia Militar. Antes da chegada da equipe, ele deixou o imóvel, mas retornou pouco depois e invadiu a casa.

Ainda conforme a polícia, o suspeito manteve a ex e as filhas sob ameaça com a faca por aproximadamente 30 minutos. Após negociação, ele aceitou se entregar e foi preso em flagrante.

Ninguém ficou ferido. O homem foi encaminhado para a carceragem da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic). O caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) como cárcere privado, ameaça e injúria.

Segundo a polícia, o suspeito é usuário de drogas e já possui passagens por violência doméstica contra a própria irmã.

*Com informações do g1