Motorista morre após carro capotar em ribanceira às margens de rodovia 

A vítima de 43 anos não resistiu a um traumatismo craniano. O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (8), em Nova Independência/SP.

Um motorista de 43 anos morreu após o carro que ele conduzia capotar no acostamento da Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), em Nova Independência/SP, na tarde desta quarta-feira (8.jul).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que a vítima tenha perdido o controle da direção, saído da pista e descido uma ribanceira, onde ocorreu o acidente.

O condutor do automóvel sofreu traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos. O óbito foi constatado no local.

O homem era o único ocupante do veículo. As causas do acidente serão investigadas. A estrada também conhecida como Rodovia da Integração.

*Com informações do g1