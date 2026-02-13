Sebrae-SP promove série de encontros do ALI Rural em cinco municípios do Noroeste Paulista

Iniciativa reuniu produtores em Santa Fé do Sul, Floreal, Fernandópolis, Turmalina e Jales para discutir gestão, produtividade e regularização no campo.

O Sebrae-SP realizou, nas últimas semanas, uma série de cinco encontros coletivos do programa ALI Rural em municípios do Noroeste Paulista, com foco no aumento da competitividade e na profissionalização da produção agropecuária. As atividades ocorreram em Santa Fé do Sul, Floreal, Fernandópolis, Turmalina e Jales, reunindo produtores interessados em aprimorar técnicas, reduzir custos e ampliar a rentabilidade no campo.

Em Floreal e Fernandópolis, o tema central foi “Pastagem de Alta Performance: O Caminho para Maximizar Resultados em Sistemas de Pastejo”. A proposta foi apresentar estratégias de manejo mais eficientes, com ênfase na recuperação de áreas, na melhoria da qualidade do solo e no planejamento forrageiro como instrumentos para elevar a produtividade sem ampliar a área cultivada. Em Santa Fé do Sul, o debate também girou em torno da pastagem de alta performance, destacando a importância do acompanhamento técnico e da tomada de decisão baseada em indicadores.

Já em Turmalina, o encontro trouxe uma provocação direta aos participantes: “Produzir mais não significa mais lucro”. O bate-papo abordou gestão de custos, precificação e controle financeiro, reforçando que o aumento do volume produzido nem sempre se traduz em melhor resultado econômico, sobretudo quando não há planejamento ou análise de mercado.

Em Jales, o foco foi a legalização da agroindústria, tema considerado estratégico para produtores que buscam agregar valor à produção. Foram discutidos os caminhos para regularização, exigências sanitárias e oportunidades de inserção em novos mercados formais, incluindo compras públicas.

O ALI Rural integra uma estratégia do Sebrae-SP para levar inovação e gestão às propriedades rurais, por meio de acompanhamento técnico e ações coletivas. “O produtor rural que aprende a olhar para a gestão com o mesmo cuidado que dedica à produção passa a tomar decisões mais estratégicas. Nosso papel é mostrar que eficiência, planejamento e regularização são caminhos concretos para aumentar a competitividade e garantir sustentabilidade no campo”, disse Roberta Zuculoto, analista de negócios do Sebrae-SP.